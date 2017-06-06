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«Я – ДОБРОволец»
Сегодня в Пензе
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На территории Бековского района завершилась акция «Я – ДОБРОволец», которая проходила 22 мая по 1 июня 2017 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Бековского района совместно с молодежными организациями района. Добровольцами был организован сбор продуктов питания, одежды, игрушек для детей из малообеспеченных семей. В акции приняли участие 16 предприятий и организаций района, которые помогли 27 семьям, в которых воспитываются 85 детей. Администрация Бековского района выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, которые приняли участие в акции.
На территории Бековского района завершилась акция «Я – ДОБРОволец», которая проходила 22 мая по 1 июня 2017 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Бековского района совместно с молодежными организациями района.
Добровольцами был организован сбор продуктов питания, одежды, игрушек для детей из малообеспеченных семей.
В акции приняли участие 16 предприятий и организаций района, которые помогли 27 семьям, в которых воспитываются 85 детей.
Администрация Бековского района выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, которые приняли участие в акции.
Новость: Администрация Бековского района 06 июня 2017
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