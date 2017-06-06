На территории Бековского района завершилась акция «Я – ДОБРОволец», которая проходила 22 мая по 1 июня 2017 года комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Бековского района совместно с молодежными организациями района.

Добровольцами был организован сбор продуктов питания, одежды, игрушек для детей из малообеспеченных семей.

В акции приняли участие 16 предприятий и организаций района, которые помогли 27 семьям, в которых воспитываются 85 детей.

Администрация Бековского района выражает благодарность всем неравнодушным гражданам, которые приняли участие в акции.