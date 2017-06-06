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Глава администрации Сердобского района А.Бедикин с рабочим визитом посетил Кировский сельсовет
Сегодня в Пензе
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В рамках рабочего визита он проконтролировал благоустройство прибрежной зоны, мест для купания и других объектов массового нахождения людей с.Гуленовка. Совместно с главой местной администрации С.Губановым осмотрели новый пешеходный переход в с.Кирово, установленный совсем недавно и посетили сельский ФАП. В завершение рабочего визита Глава районной администрации пожаловал в Гуленовский Дом культуры, где поздравил жителей с Днем села, который они отмечали в этот день. Почетными грамотами были отмечены сельчане с активной жизненной позицией. Вниманию собравшихся в это день были представлены выставка народных промыслов и обширная концертная программа, подготовленная творческими коллективами Сердобского района.
В рамках рабочего визита он проконтролировал благоустройство прибрежной зоны, мест для купания и других объектов массового нахождения людей с.Гуленовка. Совместно с главой местной администрации С.Губановым осмотрели новый пешеходный переход в с.Кирово, установленный совсем недавно и посетили сельский ФАП.
В завершение рабочего визита Глава районной администрации пожаловал в Гуленовский Дом культуры, где поздравил жителей с Днем села, который они отмечали в этот день. Почетными грамотами были отмечены сельчане с активной жизненной позицией.
Вниманию собравшихся в это день были представлены выставка народных промыслов и обширная концертная программа, подготовленная творческими коллективами Сердобского района.
Новость: Администрация Сердобского района 06 июня 2017
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