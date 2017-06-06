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Представители архивных служб ПФО в Пензе обсуждают состояние и перспективы развития отрасли
Сегодня в Пензе
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В областном центре с 5 по 9 июня 2017 года проходит заседание Научно-методического совета архивных учреждений ПФО и семинар-совещание главных хранителей фондов федеральных и государственных архивов округа. Перед началом мероприятий заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов провел встречу с заместителем руководителя Федерального архивного агентства Андреем Юрасовым. Стороны обсудили социальное значение архивного дела, внедрение современных информационных технологий в данной отрасли, а также совершенствование материально-технической базы учреждений. Олег Ягов выразил благодарность гостю за возможность принимать мероприятия такого уровня. «Пензенская область старается идти в ногу со временем – по решению губернатора в этом году в регионе создан Комитет по делам архивов. Образование самостоятельного органа в этой сфере является эффективным инструментом развития архивного дела», – сообщил зампред. Представитель федерального ведомства отметил, что поволжские архивные учреждения – важный сегмент службы всей страны. «Это 38 государственных и более 400 муниципальных архивов, в которых находится 52,5 млн единиц хранения», - прокомментировал Андрей Юрасов. «На ближайшие дни Пенза становится архивной столицей – сюда съехались представители архивных служб, государственных и муниципальных архивов всех 14 субъектов Приволжского Федерального округа», – добавил он. Планируется, что участники мероприятий рассмотрят актуальные вопросы отрасли: законодательное регулирование деятельности, проблемы управления архивных делом, взаимодействие архивов с многофункциональными центрами, оказание платных услуг, работа с электронными документами и процесс рассекречивания документов. «Обмен наработками, дискуссии послужат дальнейшему развитию архивного дела», – заключил Андрей Юрасов. «Уверен, предстоящая совместная работа позволит найти много «реперных» точек, а опыт пензенских специалистов будет интересен нашим коллегам из других регионов», – подытожил Олег Ягов.
В областном центре с 5 по 9 июня 2017 года проходит заседание Научно-методического совета архивных учреждений ПФО и семинар-совещание главных хранителей фондов федеральных и государственных архивов округа.
Перед началом мероприятий заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов провел встречу с заместителем руководителя Федерального архивного агентства Андреем Юрасовым.
Стороны обсудили социальное значение архивного дела, внедрение современных информационных технологий в данной отрасли, а также совершенствование материально-технической базы учреждений.
Олег Ягов выразил благодарность гостю за возможность принимать мероприятия такого уровня.
«Пензенская область старается идти в ногу со временем – по решению губернатора в этом году в регионе создан Комитет по делам архивов. Образование самостоятельного органа в этой сфере является эффективным инструментом развития архивного дела», – сообщил зампред.
Представитель федерального ведомства отметил, что поволжские архивные учреждения – важный сегмент службы всей страны.
«Это 38 государственных и более 400 муниципальных архивов, в которых находится 52,5 млн единиц хранения», - прокомментировал Андрей Юрасов.
«На ближайшие дни Пенза становится архивной столицей – сюда съехались представители архивных служб, государственных и муниципальных архивов всех 14 субъектов Приволжского Федерального округа», – добавил он.
Планируется, что участники мероприятий рассмотрят актуальные вопросы отрасли: законодательное регулирование деятельности, проблемы управления архивных делом, взаимодействие архивов с многофункциональными центрами, оказание платных услуг, работа с электронными документами и процесс рассекречивания документов.
«Обмен наработками, дискуссии послужат дальнейшему развитию архивного дела», – заключил Андрей Юрасов.
«Уверен, предстоящая совместная работа позволит найти много «реперных» точек, а опыт пензенских специалистов будет интересен нашим коллегам из других регионов», – подытожил Олег Ягов.
Новость: Правительство Пензенской области 06 июня 2017
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