В Бековском районе Пензенской области за неиспользование земельного участка арендатор понес наказание

В апреле 2017 года государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении внеплановой выездной проверки на земельном участке, принадлежащем гражданину на праве аренды и расположенном на территории Пяшинского сельсовета Бековского района, было выявлено отсутствие признаков ведения сельскохозяйственного производства.

В результате бездействия правообладателя земельного участка произошло его зарастание сорной травянистой растительностью.

По результатам проверки в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, наложен штраф в размере 20000 рублей, выдано предписание об устранении нарушения. К настоящему моменту постановление вступило в законную силу.