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В Бековском районе Пензенской области за неиспользование земельного участка арендатор понес наказание
Сегодня в Пензе
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В апреле 2017 года государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении внеплановой выездной проверки на земельном участке, принадлежащем гражданину на праве аренды и расположенном на территории Пяшинского сельсовета Бековского района, было выявлено отсутствие признаков ведения сельскохозяйственного производства. В результате бездействия правообладателя земельного участка произошло его зарастание сорной травянистой растительностью. По результатам проверки в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, наложен штраф в размере 20000 рублей, выдано предписание об устранении нарушения. К настоящему моменту постановление вступило в законную силу.
В апреле 2017 года государственным инспектором отдела государственного земельного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области при проведении внеплановой выездной проверки на земельном участке, принадлежащем гражданину на праве аренды и расположенном на территории Пяшинского сельсовета Бековского района, было выявлено отсутствие признаков ведения сельскохозяйственного производства.
В результате бездействия правообладателя земельного участка произошло его зарастание сорной травянистой растительностью.
По результатам проверки в отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.8.7 КоАП РФ, наложен штраф в размере 20000 рублей, выдано предписание об устранении нарушения. К настоящему моменту постановление вступило в законную силу.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 06 июня 2017
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