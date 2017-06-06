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«С ГТО по жизни»
Сегодня в Пензе
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Активисты Молодежного парламента приняли участие в областном творческом конкурсе «С ГТО по жизни». Ребята направили свои работы по следующим номинациям :репортаж «Норма ГТО – норма жизни» и стенгазета «ГТО – путь к здоровью». Мы – активисты молодежного парламента неоднократно сдавали нормы ГТО и добивались высоких результатов, участвовали в фестивалях ГТО в Мокшанском районе, выступали с агитационной бригадой среди детей, подростков и взрослых. Мы – за здоровье! Мы – за счастье! Мы заявляем на весь белый свет! ГТО – ДА! Лени – НЕТ! Мы ведь хотим быть здоровыми! ГТО – пусть к здоровью!
Активисты Молодежного парламента приняли участие в областном творческом конкурсе «С ГТО по жизни». Ребята направили свои работы по следующим номинациям :репортаж «Норма ГТО – норма жизни» и стенгазета «ГТО – путь к здоровью».
Мы – активисты молодежного парламента неоднократно сдавали нормы ГТО и добивались высоких результатов, участвовали в фестивалях ГТО в Мокшанском районе, выступали с агитационной бригадой среди детей, подростков и взрослых.
Мы – за здоровье!
Мы – за счастье!
Мы заявляем на весь белый свет!
ГТО – ДА! Лени – НЕТ!
Мы ведь хотим быть здоровыми! ГТО – пусть к здоровью!
Новость: Администрация Мокшанского района 06 июня 2017
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