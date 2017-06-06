Активисты Молодежного парламента приняли участие в областном творческом конкурсе «С ГТО по жизни». Ребята направили свои работы по следующим номинациям :репортаж «Норма ГТО – норма жизни» и стенгазета «ГТО – путь к здоровью».

Мы – активисты молодежного парламента неоднократно сдавали нормы ГТО и добивались высоких результатов, участвовали в фестивалях ГТО в Мокшанском районе, выступали с агитационной бригадой среди детей, подростков и взрослых.

Мы – за здоровье!

Мы – за счастье!

Мы заявляем на весь белый свет!

ГТО – ДА! Лени – НЕТ!

Мы ведь хотим быть здоровыми! ГТО – пусть к здоровью!