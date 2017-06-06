«Художественное стекло. Творчество молодых»

VII международный симпозиум пройдет в городе Никольск Пензенской области с 27 сентября по 6 октября.

По словам директора пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого Кирилла Застрожного, симпозиум станет одним из масштабных проектов в области художественного стеклоделия России и международной площадкой для реализации творческих возможностей художников-стеклоделов.

Предполагается участие более двадцати профессиональных художников, специализирующихся в области художественного стеклоделия, из зарубежных стран и регионов России. «Среди приглашаемых к участию – молодые художники, которые смогут как продемонстрировать свое мастерство, так и пообщаться с именитыми представителями профессионального сообщества стеклоделов», отметил Кирилл Застрожный.

По словам генерального директора ООО «Центр кластерного развития» Михаила Ляшкова, на реализацию масштабного симпозиума привлечено федеральное финансирование. По результатам конкурсного отбора заявок в Министерстве культуры России, Центру кластерного развития будут выделены средства на организацию мероприятия и оформление творческих площадок работы художников. «Работу стеклоделов мы планируем организовать на площадках ведущих предприятий Никольского стекольного кластера. А творения художников будут представлены на итоговой выставке в Никольском музее стекла и хрусталя», - сообщил Михаил Ляшков, уточнив, что часть работ участники симпозиума традиционно передадут в дар музея.

Ожидается, что проведение традиционного симпозиума будет способствовать формированию общественного и культурного интереса к городу Никольску как одному из российских центров стеклоделия, популяризации стекольного творчества через работы ведущих художников России и зарубежья, продвижению мастеров и предприятии никольского стекольного кластера.