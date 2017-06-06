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Выявлены нарушения законодательства РФ в области ветеринарии на ярмарке в г.Спасске
Сегодня в Пензе
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В мае 2017 года в целях недопущения оборота продукции животноводства, которая может привести к распространению опасных заболеваний для животных и нанесению вреда здоровью людей, специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на ярмарке выходного дня в г.Спасске, в ходе которого выявлены факты нарушения законодательства РФ в области ветеринарии. Гражданин Силкин А.В. реализовывал птицу и гражданка Карпова Е.В. осуществляла реализацию сала копчёного солёного в количестве 23 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и эпизоотическую безопасность. С нарушителями проведена беседа о правилах реализации продукции животного происхождения и животных. По выявленным нарушениям граждане привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 и части 1 статьи 10.8 КоАП РФ в виде административного штрафа по 500 рублей.
В мае 2017 года в целях недопущения оборота продукции животноводства, которая может привести к распространению опасных заболеваний для животных и нанесению вреда здоровью людей, специалистом отдела государственного ветеринарного надзора по Пензенской области Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области проведено рейдовое мероприятие на ярмарке выходного дня в г.Спасске, в ходе которого выявлены факты нарушения законодательства РФ в области ветеринарии.
Гражданин Силкин А.В. реализовывал птицу и гражданка Карпова Е.В. осуществляла реализацию сала копчёного солёного в количестве 23 кг без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих территориальную принадлежность, качество и эпизоотическую безопасность.
С нарушителями проведена беседа о правилах реализации продукции животного происхождения и животных. По выявленным нарушениям граждане привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 и части 1 статьи 10.8 КоАП РФ в виде административного штрафа по 500 рублей.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 06 июня 2017
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