Пензу приводят в порядок к празднованию Дня России и Дня города

В целях улучшения эстетического вида и комфортности проживания горожан администрацией Ленинского района были организованы работы по благоустройству территории прилегающей к скверу «45 меридиан» на пересечении улиц Кулакова и Пушкина.

В рамках мероприятий по благоустройству провели санитарную очистку от объявлений световых опор.

Также специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» осуществили покос травы по улицам Карпинского, Набережной реки Суры, зеленой зоны у Фонтанной площади, на бульваре М. Горького.