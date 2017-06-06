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Пензу приводят в порядок к празднованию Дня России и Дня города
Сегодня в Пензе
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В целях улучшения эстетического вида и комфортности проживания горожан администрацией Ленинского района были организованы работы по благоустройству территории прилегающей к скверу «45 меридиан» на пересечении улиц Кулакова и Пушкина. В рамках мероприятий по благоустройству провели санитарную очистку от объявлений световых опор. Также специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» осуществили покос травы по улицам Карпинского, Набережной реки Суры, зеленой зоны у Фонтанной площади, на бульваре М. Горького.
В целях улучшения эстетического вида и комфортности проживания горожан администрацией Ленинского района были организованы работы по благоустройству территории прилегающей к скверу «45 меридиан» на пересечении улиц Кулакова и Пушкина.
В рамках мероприятий по благоустройству провели санитарную очистку от объявлений световых опор.
Также специалисты МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» осуществили покос травы по улицам Карпинского, Набережной реки Суры, зеленой зоны у Фонтанной площади, на бульваре М. Горького.
Новость: Дмитрий Раткин 06 июня 2017
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