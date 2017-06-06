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Губернатор провёл совещание по вопросу исполнения вступивших в силу изменений в федеральный закон о государственной кадастровой оценке
Сегодня в Пензе
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«Эта тема сегодня особенно актуальна. Предметом урегулирования стали отношения, возникающие при проведении государственной кадастровой оценки на территории Российской Федерации. Одним из основных нововведений является передача полномочий по кадастровой оценке земель на региональный уровень. В настоящее время – это право субъекта Российской Федерации», - пояснил глава областной исполнительной власти, обращаясь к участникам совещания. Управлению Росреестра по Пензенской области, Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии в регионе, Управлению Федеральной налоговой службы по Пензенской области, администрации областного центра глава субъекта федерации поручил оказать содействие в проведении государственной кадастровой оценки. Иван Белозерцев распорядился создать рабочую группу по государственной кадастровой оценке и подчеркнул, что оценка земельных участков должна быть максимально справедливой и экономически обоснованной. Предварительные итоги по кадастровой оценке земель планируется опубликовать к 1 мая 2018 года. После опубликования будет организовано проведение общественной экспертизы. Выполнить работу в полном объёме федеральный закон предписывает в 2020 году
«Эта тема сегодня особенно актуальна. Предметом урегулирования стали отношения, возникающие при проведении государственной кадастровой оценки на территории Российской Федерации. Одним из основных нововведений является передача полномочий по кадастровой оценке земель на региональный уровень. В настоящее время – это право субъекта Российской Федерации», - пояснил глава областной исполнительной власти, обращаясь к участникам совещания.
Управлению Росреестра по Пензенской области, Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии в регионе, Управлению Федеральной налоговой службы по Пензенской области, администрации областного центра глава субъекта федерации поручил оказать содействие в проведении государственной кадастровой оценки.
Иван Белозерцев распорядился создать рабочую группу по государственной кадастровой оценке и подчеркнул, что оценка земельных участков должна быть максимально справедливой и экономически обоснованной.
Предварительные итоги по кадастровой оценке земель планируется опубликовать к 1 мая 2018 года. После опубликования будет организовано проведение общественной экспертизы. Выполнить работу в полном объёме федеральный закон предписывает в 2020 году
Новость: Правительство Пензенской области 06 июня 2017
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