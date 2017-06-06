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 Вторник, 06 июня 2017
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Губернатор провёл совещание по вопросу исполнения вступивших в силу изменений в федеральный закон о государственной кадастровой оценке
Сегодня в Пензе
 

«Эта тема сегодня особенно актуальна. Предметом урегулирования стали отношения, возникающие при проведении государственной кадастровой оценки на территории Российской Федерации. Одним из основных нововведений является передача полномочий по кадастровой оценке земель на региональный уровень. В настоящее время – это право субъекта Российской Федерации», - пояснил глава областной исполнительной власти, обращаясь к участникам совещания.

«В текущем году необходимо принять решение о проведении государственной кадастровой оценки земельных участков, расположенных на территории города Пензы. Кроме того, объектов капитального строительства, в отношении которых налоговая база определяется на основании кадастровой стоимости. В первую очередь, это объекты торговли, административно-деловые и развлекательные центры, пункты общественного питания, площадью свыше 1 тысячи квадратных метров», - уточнил он.

Иван Белозерцев пояснил, что проводимые мероприятия не затронут интересы жителей многоквартирных домов.

«Я хотел бы обратить внимание на то, что необходимо организовать информационно-разъяснительную работу с населением», – поручил губернатор. 

«Надо объяснить людям, что проведение кадастровой оценки земли не коснётся многоквартирных домов. Земельные участки, которые входят в состав общего имущества, не являются объектом налогообложения», - напомнил он.

Управлению Росреестра по Пензенской области, Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии в регионе, Управлению Федеральной налоговой службы по Пензенской области, администрации областного центра глава субъекта федерации поручил оказать содействие в проведении государственной кадастровой оценки.

Иван Белозерцев распорядился создать рабочую группу по государственной кадастровой оценке и подчеркнул, что оценка земельных участков должна быть максимально справедливой и экономически обоснованной. 

Предварительные итоги по кадастровой оценке земель планируется опубликовать к 1 мая 2018 года. После опубликования будет организовано проведение общественной экспертизы. Выполнить работу в полном объёме федеральный закон предписывает в 2020 году

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