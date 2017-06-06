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ЕГЭ по физике и литературе пройдет в Пензенской области 7 июня 2017 года
Сегодня в Пензе
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ЕГЭ по физике и литературе пройдет в Пензенской области 7 июня 2017 года. Для сдачи физики заявления подали 1753 выпускника, литературы – 319 человек. В этот день в области будет работать 16 пунктов проведения экзаменов, из них 3 – в Пензе, на базе школ 12, 37 и 47, а также 1 пункт проведения экзаменов на дому. Продолжительность ЕГЭ по физике и литературе составляет 3 часа 55 минут. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, по физике составляет 36 баллов, по литературе – 32 балла. Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 22 июня 2017 года.
ЕГЭ по физике и литературе пройдет в Пензенской области 7 июня 2017 года. Для сдачи физики заявления подали 1753 выпускника, литературы – 319 человек.
В этот день в области будет работать 16 пунктов проведения экзаменов, из них 3 – в Пензе, на базе школ 12, 37 и 47, а также 1 пункт проведения экзаменов на дому.
Продолжительность ЕГЭ по физике и литературе составляет 3 часа 55 минут. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, по физике составляет 36 баллов, по литературе – 32 балла.
Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 22 июня 2017 года.
Новость: Министерство образования Пензенской области 06 июня 2017
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