ЕГЭ по физике и литературе пройдет в Пензенской области 7 июня 2017 года. Для сдачи физики заявления подали 1753 выпускника, литературы – 319 человек.

В этот день в области будет работать 16 пунктов проведения экзаменов, из них 3 – в Пензе, на базе школ 12, 37 и 47, а также 1 пункт проведения экзаменов на дому.

Продолжительность ЕГЭ по физике и литературе составляет 3 часа 55 минут. Минимальное количество баллов единого государственного экзамена, необходимое для поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, по физике составляет 36 баллов, по литературе – 32 балла.

Свои результаты участники экзаменов узнают не позднее 22 июня 2017 года.