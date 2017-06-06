В качестве заказчика такси — сотрудник полиции. И это не поездка в личных целях, а задание. С 31 мая на территории Пензенской области проводятся оперативно-профилактические рейды по выявлению и пресечению фактов незаконной перевозки пассажиров. Не имея на то разрешения, водители перевозят граждан и получают за это прибыль. Но на этот раз вместо платы лже-таксист получил административный протокол.

Заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Пензенской области, Сергей Шестаков, пояснил: «Только за первые дни проводимой операции составлен 131 административный протокол, в том числе за нарушение, предусмотренное ст. 14.1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» - 64 протокола, по главе 12 КоАП РФ «Административные правонарушения в области дорожного движения».

Выявлять таксистов-самозванцев пензенские полицейские будут до конца июня.