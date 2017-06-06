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В Ленинском районе провели работы по покосу травы, санитарной очистке и благоустройству территории
Сегодня в Пензе
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В рамках проведения мероприятий по благоустройству администрацией Ленинского района были организованы следующие виды работ: Управляющие компании (ООО «УК «Согласие», ООО «Обслуживание жилого фонда», ОАО «Жилье – 23 по ОЖФ», ОАО «Жилье – 26 по ОЖФ», ООО «Пензастройсервис Центр», ООО «Пензастройсервис», ООО «МУП Ленинского района») навели порядок на вверенных им территориях. Так, работники УК скосили сорную траву по улицам 8 Марта, 19, 21, Ворошилова, 1, 2, 4, Вяземского, 19, 21, Суворова, 186, Карпинского, 6, 8, 10, 10а, 33, Ворошилова, 11, Пушкина, 43, Московской, 10, 14, Володарского, 7г, Кирова, 1, 3, 3/5, 5, 2а, 19, Кураева, 2, 4. Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» осуществили покос травы на улице Карпинского, в сквере Лермонтова, зеленой зоне около Спасского кафедрального собора.
В рамках проведения мероприятий по благоустройству администрацией Ленинского района были организованы следующие виды работ:
Управляющие компании (ООО «УК «Согласие», ООО «Обслуживание жилого фонда», ОАО «Жилье – 23 по ОЖФ», ОАО «Жилье – 26 по ОЖФ», ООО «Пензастройсервис Центр», ООО «Пензастройсервис», ООО «МУП Ленинского района») навели порядок на вверенных им территориях. Так, работники УК скосили сорную траву по улицам 8 Марта, 19, 21, Ворошилова, 1, 2, 4, Вяземского, 19, 21, Суворова, 186, Карпинского, 6, 8, 10, 10а, 33, Ворошилова, 11, Пушкина, 43, Московской, 10, 14, Володарского, 7г, Кирова, 1, 3, 3/5, 5, 2а, 19, Кураева, 2, 4.
Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» осуществили покос травы на улице Карпинского, в сквере Лермонтова, зеленой зоне около Спасского кафедрального собора.
Новость: Администрация города Пензы 06 июня 2017
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