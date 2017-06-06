В Ленинском районе провели работы по покосу травы, санитарной очистке и благоустройству территории

В рамках проведения мероприятий по благоустройству администрацией Ленинского района были организованы следующие виды работ:

санитарная очистка территории, прилегающей к скверу «45 меридиан»;

покос травы зеленых зон по улицам: Суворова, 215, Толстого, Бакунина, Новый Кавказ;

ликвидация несанкционированного навала бытового мусора (ул. Суворова, 155).

Управляющие компании (ООО «УК «Согласие», ООО «Обслуживание жилого фонда», ОАО «Жилье – 23 по ОЖФ», ОАО «Жилье – 26 по ОЖФ», ООО «Пензастройсервис Центр», ООО «Пензастройсервис», ООО «МУП Ленинского района») навели порядок на вверенных им территориях. Так, работники УК скосили сорную траву по улицам 8 Марта, 19, 21, Ворошилова, 1, 2, 4, Вяземского, 19, 21, Суворова, 186, Карпинского, 6, 8, 10, 10а, 33, Ворошилова, 11, Пушкина, 43, Московской, 10, 14, Володарского, 7г, Кирова, 1, 3, 3/5, 5, 2а, 19, Кураева, 2, 4.

Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» осуществили покос травы на улице Карпинского, в сквере Лермонтова, зеленой зоне около Спасского кафедрального собора.