Рабочая встреча губернатора Ивана Белозерцева с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Беларусь Александром Суриковым состоялась в Минске

Стороны обсудили направления совместной работы. Глава Пензенской области поделился достижениями аграрной отрасли региона, представив результаты деятельности по итогам 2016 года.

«Мы сделали серьезные шаги в развитии сельского хозяйства – по урожайности зерновых и зернобобовых Пензенская область впервые заняла первое место в Приволжском Федеральном округе, собрали 30 центнеров с гектара», – сообщил глава региона.

Он пояснил, что получить хороший урожай удалось во многом благодаря тесному взаимодействию органов исполнительной власти субъекта федерации с сельхозпроизводителями.

«Для аграриев проводили семинары, встречи, обсуждения, рассказывали о современных технологиях земледелия, приглашали семеноводческие компании, в том числе, ученых из Беларуси, – уточнил Иван Белозерцев. – В результате те компании, которые собирали по 20 центнеров с гектара, получили по 40 – 42 центнера».

Посол высоко оценил итоги работы сельхозпроизводителей пензенского региона и отметил целесообразность внедрения новых методов в аграрном деле.

«У вас действительно есть, что посмотреть в сфере сельского хозяйства, – подчеркнул он. – В Беларуси отрасль получает хорошую государственную поддержку, действуют научные сельскохозяйственные институты. Развитие села имеет перспективу».

Александр Суриков рассказал о принципах создания и развития агрогородков. Программа по преобразованию населенных пунктов призвана модернизировать сельский сектор страны и создать комфортные условия проживания на селе.

В ходе деловых переговоров стороны обсудили развитие промышленности регионов двух стран, меры повышения уровня жизни населения, а также направления совместной работы.

Сегодня основными приоритетами взаимовыгодного сотрудничества между Пензенской областью и Республикой Беларусь являются сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение, производство бытовой техники и медицинского оборудования, лесопереработка.

«В Пензенской области по программе капитального ремонта жилых домов устанавливаются лифты могилевского производства. Наши аграрии развиваются, обновляют технику, отдавая предпочтение комбайнам и сеялкам российского и белорусского производства», – прокомментировал Иван Белозерцев.

В завершение диалога посол рекомендовал губернатору посетить ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий Беларуси, которые используют передовые технологии и демонстрируют рост объемов производства.