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Рабочая встреча губернатора Ивана Белозерцева с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Республике Беларусь Александром Суриковым состоялась в Минске
Сегодня в Пензе
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Стороны обсудили направления совместной работы. Глава Пензенской области поделился достижениями аграрной отрасли региона, представив результаты деятельности по итогам 2016 года. «Мы сделали серьезные шаги в развитии сельского хозяйства – по урожайности зерновых и зернобобовых Пензенская область впервые заняла первое место в Приволжском Федеральном округе, собрали 30 центнеров с гектара», – сообщил глава региона. Он пояснил, что получить хороший урожай удалось во многом благодаря тесному взаимодействию органов исполнительной власти субъекта федерации с сельхозпроизводителями. «Для аграриев проводили семинары, встречи, обсуждения, рассказывали о современных технологиях земледелия, приглашали семеноводческие компании, в том числе, ученых из Беларуси, – уточнил Иван Белозерцев. – В результате те компании, которые собирали по 20 центнеров с гектара, получили по 40 – 42 центнера». Посол высоко оценил итоги работы сельхозпроизводителей пензенского региона и отметил целесообразность внедрения новых методов в аграрном деле. «У вас действительно есть, что посмотреть в сфере сельского хозяйства, – подчеркнул он. – В Беларуси отрасль получает хорошую государственную поддержку, действуют научные сельскохозяйственные институты. Развитие села имеет перспективу». Александр Суриков рассказал о принципах создания и развития агрогородков. Программа по преобразованию населенных пунктов призвана модернизировать сельский сектор страны и создать комфортные условия проживания на селе. В ходе деловых переговоров стороны обсудили развитие промышленности регионов двух стран, меры повышения уровня жизни населения, а также направления совместной работы. Сегодня основными приоритетами взаимовыгодного сотрудничества между Пензенской областью и Республикой Беларусь являются сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение, производство бытовой техники и медицинского оборудования, лесопереработка. «В Пензенской области по программе капитального ремонта жилых домов устанавливаются лифты могилевского производства. Наши аграрии развиваются, обновляют технику, отдавая предпочтение комбайнам и сеялкам российского и белорусского производства», – прокомментировал Иван Белозерцев. В завершение диалога посол рекомендовал губернатору посетить ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий Беларуси, которые используют передовые технологии и демонстрируют рост объемов производства.
Стороны обсудили направления совместной работы. Глава Пензенской области поделился достижениями аграрной отрасли региона, представив результаты деятельности по итогам 2016 года.
«Мы сделали серьезные шаги в развитии сельского хозяйства – по урожайности зерновых и зернобобовых Пензенская область впервые заняла первое место в Приволжском Федеральном округе, собрали 30 центнеров с гектара», – сообщил глава региона.
Он пояснил, что получить хороший урожай удалось во многом благодаря тесному взаимодействию органов исполнительной власти субъекта федерации с сельхозпроизводителями.
«Для аграриев проводили семинары, встречи, обсуждения, рассказывали о современных технологиях земледелия, приглашали семеноводческие компании, в том числе, ученых из Беларуси, – уточнил Иван Белозерцев. – В результате те компании, которые собирали по 20 центнеров с гектара, получили по 40 – 42 центнера».
Посол высоко оценил итоги работы сельхозпроизводителей пензенского региона и отметил целесообразность внедрения новых методов в аграрном деле.
«У вас действительно есть, что посмотреть в сфере сельского хозяйства, – подчеркнул он. – В Беларуси отрасль получает хорошую государственную поддержку, действуют научные сельскохозяйственные институты. Развитие села имеет перспективу».
Александр Суриков рассказал о принципах создания и развития агрогородков. Программа по преобразованию населенных пунктов призвана модернизировать сельский сектор страны и создать комфортные условия проживания на селе.
В ходе деловых переговоров стороны обсудили развитие промышленности регионов двух стран, меры повышения уровня жизни населения, а также направления совместной работы.
Сегодня основными приоритетами взаимовыгодного сотрудничества между Пензенской областью и Республикой Беларусь являются сельскохозяйственное машиностроение, автомобилестроение, производство бытовой техники и медицинского оборудования, лесопереработка.
«В Пензенской области по программе капитального ремонта жилых домов устанавливаются лифты могилевского производства. Наши аграрии развиваются, обновляют технику, отдавая предпочтение комбайнам и сеялкам российского и белорусского производства», – прокомментировал Иван Белозерцев.
В завершение диалога посол рекомендовал губернатору посетить ряд сельскохозяйственных и промышленных предприятий Беларуси, которые используют передовые технологии и демонстрируют рост объемов производства.
Новость: Правительство Пензенской области 06 июня 2017
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