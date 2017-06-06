Иван Белозерцев возложил венок к монументу Победы в Минске

Церемония возложения венков и цветов к обелиску состоялась в ходе первого дня пребывания пензенской делегации в Республике. Также в торжественном мероприятии приняли участие представители делегации пензенского региона и Минского горисполкома. Оркестр почетного караула военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь исполнил Государственные гимны Российской Федерации и Белоруссии. Далее в программе официального визита запланировано проведение встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Кроме того, представители пензенской делегации намерены посетить ряд производственных объектов на территории Беларуси.

Новость: Правительство Пензенской области 06 июня 2017