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Иван Белозерцев возложил венок к монументу Победы в Минске
Сегодня в Пензе
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Церемония возложения венков и цветов к обелиску состоялась в ходе первого дня пребывания пензенской делегации в Республике. Также в торжественном мероприятии приняли участие представители делегации пензенского региона и Минского горисполкома. Оркестр почетного караула военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь исполнил Государственные гимны Российской Федерации и Белоруссии. Далее в программе официального визита запланировано проведение встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Кроме того, представители пензенской делегации намерены посетить ряд производственных объектов на территории Беларуси.
Церемония возложения венков и цветов к обелиску состоялась в ходе первого дня пребывания пензенской делегации в Республике.
Также в торжественном мероприятии приняли участие представители делегации пензенского региона и Минского горисполкома. Оркестр почетного караула военной комендатуры Вооруженных Сил Республики Беларусь исполнил Государственные гимны Российской Федерации и Белоруссии.
Далее в программе официального визита запланировано проведение встречи губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.
Кроме того, представители пензенской делегации намерены посетить ряд производственных объектов на территории Беларуси.
Новость: Правительство Пензенской области 06 июня 2017
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