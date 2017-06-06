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Проект благоустройства двора на улице Ново-Казанской утвержден
Сегодня в Пензе
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В понедельник вечером глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов провел выездное совещание с жителями многоквартирных жилых домов № 2, 2а, 4, 4б, 6, 8 на улице Ново-Казанской по вопросу обсуждения программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год». В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления ЖКХ города Пензы Михаил Глушков, представитель ООО «Городская управляющая компания». В ходе встречи жителями высказывали предложения по обустройству водоотведения ливневых вод, управляющей компании было поручено решить данный вопрос с привлечением специалистов. Представленный дизайн-проект благоустройства внутридворовой территории был утверждён.
В понедельник вечером глава администрации Железнодорожного района города Пензы Олег Денисов провел выездное совещание с жителями многоквартирных жилых домов № 2, 2а, 4, 4б, 6, 8 на улице Ново-Казанской по вопросу обсуждения программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Пенза на 2017 год».
В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления ЖКХ города Пензы Михаил Глушков, представитель ООО «Городская управляющая компания».
В ходе встречи жителями высказывали предложения по обустройству водоотведения ливневых вод, управляющей компании было поручено решить данный вопрос с привлечением специалистов.
Представленный дизайн-проект благоустройства внутридворовой территории был утверждён.
Новость: Администрация города Пензы 06 июня 2017
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