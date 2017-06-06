В регионе появится должность уполномоченного по инвестпроектам

На оперативном совещании в правительстве Губернатор распорядился создать в регионе должность уполномоченного по защите прав инвесторов. В ряде российских субъектов данный институт успешно действует на протяжении уже многих лет. Главная задача специалиста – содействовать решению проблем, возникающих в ходе реализации инвестиционных проектов.

«Это не дополнительная штатная единица. Возможно, этот человек будет назначен из общественников или действующих должностных лиц. Даю такое поручение для продвижения инвестиций и поддержки бизнеса», – подчеркнул Иван Белозерцев.

Кроме того, губернатор дал ряд поручений по исполнению договоренностей, достигнутых на площадках Петербургского международного экономического форума. В частности, распорядился создать проектный офис по сопровождению проекта группы компаний «Коноплекс», которая будет заниматься в регионе выращиванием технической конопли. Запуск первой очереди производства запланирован осенью этого года.

«Делегация Пензенской области принимала участие в работе Петербургского международного экономического форума. По его итогам был подписан ряд соглашений о сотрудничестве, проведены переговоры с нашими важными партнерами», – рассказал глава региона.

В продвижении и развитии крупных инвестпроектов уполномоченный по защите прав инвесторов будет принимать непосредственное участие. Данная мера призвана создать для инвесторов еще более комфортные условия работы в пензенском регионе.