|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Осторожно, на дороге — дети!
Сегодня в Пензе
|
Смотреть видео
Летние каникулы дети проводят на улице. Будь то прогулка с друзьями или игры во дворе, катание на роликах и скейте или поездка на велосипеде — практически всегда ребёнок оказывается вблизи с дорогой. А это — реальная опасность для их здоровья и жизни.
Старший инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Марина Антипова, отметила: «По данным статистики Госавтоинспекции только с начала июня в регионе произошло 4 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 6 детей получили ранения различной степени тяжести».
В связи с ростом числа пострадавших в ДТП детей Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом быть предельно внимательными на дороге. Летние каникулы — период повышенной опасности. Ребёнок может внезапно оказаться на проезжей части, а потому соблюдение скоростного режима и правил безопасности играет важнейшую роль.
«Приближаясь к пешеходным переходам, водитель должен заблаговременно снизить скорость. При движении по жилым зонам и дворовым территориям нужно проявлять дополнительную осторожность, потому что там в любой момент могут оказаться дети», — подчеркнула Марина Антипова.
Особая ответственность возлагается и на родителей. Следите за детьми и ежедневно напоминайте им правила поведения на дороге!
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru