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 Вторник, 06 июня 2017
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Осторожно, на дороге — дети!
Сегодня в Пензе
 
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Летние каникулы дети проводят на улице. Будь то прогулка с друзьями или игры во дворе, катание на роликах и скейте или поездка на велосипеде — практически всегда ребёнок оказывается вблизи с дорогой. А это — реальная опасность для их здоровья и жизни.

Старший инспектор отдела пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Пензенской области, Марина Антипова, отметила: «По данным статистики Госавтоинспекции только с начала июня в регионе произошло 4 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых 6 детей получили ранения различной степени тяжести».

В связи с ростом числа пострадавших в ДТП детей Госавтоинспекция обращается к водителям с призывом быть предельно внимательными на дороге. Летние каникулы — период повышенной опасности. Ребёнок может внезапно оказаться на проезжей части, а потому соблюдение скоростного режима и правил безопасности играет важнейшую роль.

«Приближаясь к пешеходным переходам, водитель должен заблаговременно снизить скорость. При движении по жилым зонам и дворовым территориям нужно проявлять дополнительную осторожность, потому что там в любой момент могут оказаться дети», — подчеркнула Марина Антипова.

Особая ответственность возлагается и на родителей. Следите за детьми и ежедневно напоминайте им правила поведения на дороге!

Новость: Екатерина Сорокина 06 июня 2017
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