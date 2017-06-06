Что с теплом?

Так что же с нашими дорогами и ремонтом теплосетей? Ответы на эти вопросы дали заместитель главы администрации Пензы Юрий Ильин и директор филиала пензенской ресурсоснабжающей организации республики Мордовия Александр Суслов. Новости есть, но они не слишком утешительные. Работы предстоит проделать еще много.

«На данный момент опрессовано 23% теплосетей. Выявлено 94 разрыва. С этой недели мы получили дополнительное финансирование и ставим наших подрядчиков на ликвидацию. Также в конце отопительного сезона совместно с администрацией мы провели температурные испытания», - отметил Александр Суслов, директор филиала пензенской ресурсоснабжающей организации республики Мордовия.

Самой большой «занозой» в этом деле стала авария на пензенской ТЭЦ-1. На данный момент темпы подготовки к будущему отопительному сезону растут, да и само здание теплоснабжающей организации уже почти отремонтировали. Проблемы остаются только с дорогами, которые буквально перекопали.

«На данный момент у нас на контроле масса основных разрытий. На проспекте Строителей, на перекрестке Суворова-Кулакова и на улице Калинина», - отметил Юрий Ильин, заместитель главы администрации города Пензы.

Самые проблемные участки дорог скоро восстановят и препятствий для водителей больше не будет. Ремонт на улице Кулакова обещают закончить уже к концу недели.