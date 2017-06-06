«Читайте Пушкина, друзья!»

День рождения Александра Сергеевича Пушкина в России отмечается традиционно совместно с праздником русского языка-6 июня. Пензенская Лермонтовка, также не смогла пройти мимо этих двух важных для нашей страны событий.

«Традиционно у нас этот день делиться на 2 части, то есть Пушкинская программа и день русского языка. Пушкинскую программу мы проводим для детей из пришкольных лагерей, сегодня у нас в гостях гимназия №13»,-рассказала сотрудник регионального центра поддержки русского языка и литературы, Екатерина Аксёнова.

Сотрудники Лермонтовки приготовили для детей различные задания по сказкам великого писателя. Интерактивные викторины, игры, мастер-классы, где ребята могли сделать или нарисовать пушкинских героев, а также сложить из «разбросанных» слов строчку из известного произведения.

Заключительным этапом для воспитанников гимназии №13 стал волшебный квест «Приключение в сказочном Лукоморье». По легенде злой колдун Черномор наслал на сказочную страну ураган, все герои потерялись и вместе с ними, куда-то пропал сундук с сокровищами, вот как раз его ребятам и предстояло найти, а для того чтобы потерянный клад обнаружить ребятам нужно было выполнять задания сказочных героев.

«У нас задействованы все сказки Пушкина. Все герои из этих сказок будут давать задания, ребятам нужно будет решать кроссворды, угадывать ответы на вопросы, а также узнать кому принадлежит тот или иной предмет»,- добавила сотрудник регионального центра поддержки русского языка и литературы, Екатерина Аксёнова.

Задачи оказались не из простых, но ребята с ними с легкостью справились.