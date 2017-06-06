В рамках Года экологии, а также Всемирного дня окружающей среды, впервые в нашем городе прошёл фестиваль «Живая планета. Эко-Пенза». В фойе киноконцертного зала «Пенза» гости могли принять участие в интерактивных программах и ознакомиться с различными экспозициями.

«Мы представляем выставку работ учащихся нашей художественной школы, посвященной Году экологии. Выставка представлена разнообразными работами и выполнены они в различной технике. Здесь есть и животные, и плакаты, посвященные экологии», - рассказывает директор МБУ ДО ДХШ №2 г. Пензы, Наталья Рудченко.

Также ребята из детской художественной школы с удовольствием работали с натуры – делали зарисовки домашних и экзотических животных, среди которых были шиншиллы, хорьки и даже пятнистые леопардовые эублефары. Живой интерес посетителей вызвала персональная выставка фотографа Ольги Шапаевой «В глубине разноцветных морей». По словам автора экспозиции, увлечение морскими глубинами началось со сказки «Русалочка».

«Фотографии, которые здесь представлены, были сделаны в Красном, Черном морях и в Тихом океане, но надо отметить, что в пензенские водоемы мы тоже погружаемся, потому что это интересно», - отметила Ольга Шапаева, фотограф.

«Дорогие друзья! От «Русского географического общества» разрешите мне вручить почётную грамоту Шапаевой Ольге Владимировне за вклад в природоохранную деятельность», - говорит Игорь Пантюшов, Председатель Пензенского регионального отделения РГО.

В этот день грамотами от регионального отделения РГО удостоились и школьники, которые в течение этого полугодия принимали активное участие в экологических субботниках, рейдах и вели большую просветительскую работу.