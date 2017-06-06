По делам архива в Пензе все хорошо, но улучшать этот показатель не помешает. В региональном правительстве проходят совещания научно-методического совета архивных учреждений ПФО и семинар-совещание главных хранителей фондов федеральных и государственных архивов округа. Перед началом конференций и совещаний заместитель директора Росархива Андрей Юрасов встретился с заместителем председателя правительства пензенского региона Олегом Яговым.

«Мы вам очень благодарны, губернатор просил лично это передать, за то, что вы выбрали именно Пензенскую область для проведения двух масштабных совещание в правительстве и все представители субъектов ПФО сегодня и завтра приезжают сюда. Эти два дня мы с вами хорошо поработаем», - отметил Олег Ягов, заместитель председателя правительства Пензенской области.

Теперь Пензе станет архивной столицей. В город приедут руководители архивных служб из 14 регионов ПФО.

«Проведение научно-методического совета по регионам – это давняя традиция, которая существует в архивной службе нашей страны. Почти 50 лет эта традиция живет. Она доказала свою важность. Именно такие советы являются важной площадкой для обсуждения актуальных проблем развития архивного дела», - отметил Андрей Юрасов заместитель директора Росархива.

Планируется, что участники мероприятий рассмотрят актуальные вопросы отрасли: законодательное регулирование деятельности, проблемы управления архивных делом, взаимодействие архивов с многофункциональными центрами, оказание платных услуг, работа с электронными документами и процесс рассекречивания документов