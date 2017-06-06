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На рынке р.п.Башмаково выявлены нарушения при реализации птицы
Сегодня в Пензе
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При проведении рейдового мероприятия на рынке, расположенном по адресу: Пензенская область, р.п.Башмаково, ул.Добролюбова, д.2А, государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлено, что гражданин Фролов С.А. реализовывал с торгового места гусят (в возрасте 11 дней) в количестве 95 голов без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющих идентифицировать подконтрольный товар, чем нарушил правила карантина животных и другие ветеринарно-санитарные правила. Таким образом, нарушены требования ст.13 Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-I «О ветеринарии»; п.п. 2 и 3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях». По итогам рейда гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ, назначен штраф в размере 500 рублей.
При проведении рейдового мероприятия на рынке, расположенном по адресу: Пензенская область, р.п.Башмаково, ул.Добролюбова, д.2А, государственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области выявлено, что гражданин Фролов С.А. реализовывал с торгового места гусят (в возрасте 11 дней) в количестве 95 голов без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое состояние места его выхода и позволяющих идентифицировать подконтрольный товар, чем нарушил правила карантина животных и другие ветеринарно-санитарные правила.
Таким образом, нарушены требования ст.13 Закона РФ от 14.05.1993 года №4979-I «О ветеринарии»; п.п. 2 и 3 Приложения 1 к Приказу Минсельхоза РФ от 27.12.2016 года №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».
По итогам рейда гражданин привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.6 КоАП РФ, назначен штраф в размере 500 рублей.
Новость: Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 06 июня 2017
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