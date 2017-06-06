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Управление ЗАГС поздравляет супругов Ивановых с юбилеем семейной жизни и желает хорошего настроения и взаимопонимания в семье
Сегодня в Пензе
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В территориальном отделе ЗАГС Лунинского района Управления ЗАГС Пензенской области состоялось чествование «золотых» юбиляров семейной жизни. Пятьдесят лет назад яркой искрой вспыхнула любовь, и вот уже полвека горит домашний очаг семьи Ивановых. За годы совместной жизни супруги научились поддерживать и уважать друг друга, ценить каждое мгновение, проведенное вместе. Николай Алексеевич и Любовь Андреевна достойно воспитали детей и принимают участие в воспитании внуков. Супруги честно трудились на благо малой родины: Николай Алексеевич –железнодорожником, Любовь Андреевна занималась воспитанием подрастающего поколения в Пензенском кооперативном техникуме. Начальник отдела ЗАГС в торжественной обстановке вручила юбилярам поздравительный адрес Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, родные и близкие поздравили супругов, пожелав здоровья и радости, долгих лет совместной жизни. Управление ЗАГС поздравляет супругов Ивановых с юбилеем семейной жизни и желает хорошего настроения и взаимопонимания в семье
В территориальном отделе ЗАГС Лунинского района Управления ЗАГС Пензенской области состоялось чествование «золотых» юбиляров семейной жизни.
Пятьдесят лет назад яркой искрой вспыхнула любовь, и вот уже полвека горит домашний очаг семьи Ивановых. За годы совместной жизни супруги научились поддерживать и уважать друг друга, ценить каждое мгновение, проведенное вместе. Николай Алексеевич и Любовь Андреевна достойно воспитали детей и принимают участие в воспитании внуков. Супруги честно трудились на благо малой родины: Николай Алексеевич –железнодорожником, Любовь Андреевна занималась воспитанием подрастающего поколения в Пензенском кооперативном техникуме.
Начальник отдела ЗАГС в торжественной обстановке вручила юбилярам поздравительный адрес Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, родные и близкие поздравили супругов, пожелав здоровья и радости, долгих лет совместной жизни.
Управление ЗАГС поздравляет супругов Ивановых с юбилеем семейной жизни и желает хорошего настроения и взаимопонимания в семье
Новость: Управление ЗАГС Пензенской области 06 июня 2017
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