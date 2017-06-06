184 несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации отправились на отдых в лагерь «Заря» по бесплатным путевкам, приобретенным Социальным управлением города Пензы за счет средств городского бюджета.

Специалисты учреждений социального обслуживания встречали детей, проверяли наличие всех необходимых документов, помогали рассаживаться по автобусам.

В течение смены планируются посещение детских оздоровительных лагерей для ознакомления с ходом оздоровительной кампании и контроля за поведением несовершеннолетних, состоящих на учете в учреждениях.