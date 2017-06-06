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На территории Ломовского района выявлен нарушитель, совершивший незаконную рубку деревьев
Сегодня в Пензе
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При проведении патрулирований лесных участков, с целью выявления и пресечения нарушений лесного законодательства 2 июня 2017 года сотрудниками Министерства совместно с сотрудниками Ломовского лесничества выявлена незаконная рубка деревьев. Рубка выявлена на территории Барабановского-Наровчатского участкового лесничества в квартале 22. Общий объем незаконно срубленной древесины составил 5,41 куб. м.. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции. В результате слаженных действий работников лесничества и сотрудников полиции злоумышленник установлен «по горячим следам» в отношении него будет возбуждено уголовное дело. Нарушителем является житель села Сканово Наровчатского района. Сумма ущерба, причиненная лесному хозяйству, составила 484,801 тыс. руб.
При проведении патрулирований лесных участков, с целью выявления и пресечения нарушений лесного законодательства 2 июня 2017 года сотрудниками Министерства совместно с сотрудниками Ломовского лесничества выявлена незаконная рубка деревьев.
Рубка выявлена на территории Барабановского-Наровчатского участкового лесничества в квартале 22.
Общий объем незаконно срубленной древесины составил 5,41 куб. м..
На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.
В результате слаженных действий работников лесничества и сотрудников полиции злоумышленник установлен «по горячим следам» в отношении него будет возбуждено уголовное дело.
Нарушителем является житель села Сканово Наровчатского района.
Сумма ущерба, причиненная лесному хозяйству, составила 484,801 тыс. руб.
Новость: Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области 06 июня 2017
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