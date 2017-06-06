В городе Новочеркасск (Ростовская область) с 30 мая по 04 июня 2017 года прошел чемпионат ОГФСО «Юность России» по боксу. Дмитрий Спивак в весовой категории 52 кг занял второе место, а Илья Бызов в весовой категории 75 кг также занял второе место. Оба спортсмена являются воспитанниками ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области». Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 06 июня 2017