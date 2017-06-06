Сквер «45 меридиан» продолжают благоустраивать

В настоящее время подходят к завершению работы по восстановлению зеленой зоны на пересечении улиц Кулакова и Пушкина. Проконтролировать ход реализации проекта благоустройства на место приехали глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев, заместитель главы по городскому хозяйству Юрий Ильин, заместитель главы администрации Ленинского района Тихон Панюхин.

На данный момент здесь установлен бордюрный камень, обустроено центральное основание арт-объекта. Осуществляется укладка тротуарной плитки, асфальтирование проезда вдоль многоквартирного жилого дома. Специалисты МУП «Зеленое хозяйство» занимаются разбивкой клумб, купированием деревьев.

Оценив состояние будущего сквера «45 меридиан», градоначальник распорядился привести в порядок прилегающие территории. МУП «Пензадормост» поставлена задача отремонтировать участки дорожного покрытия внутридворового проезда и парковок на улице Кулакова № 1 и №3.

- Благоустройство данного пространства должно быть завершенным, - подчеркнул Виктор Кувайцев.