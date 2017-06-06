ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЭЛИТНОГО АЛКОГОЛЯ

В одном из ТЦ города Пензы видеокамеры зафиксировали, как женщина, выбирая у прилавка элитный алкоголь, положила в дамскую сумочку 1 бутылку. За неё покупательница расплачиваться не собиралась.

«Принятыми мерами розыска сотрудниками уголовного розыска отдела № 4 по г. Пензе данная женщина была установлена и задержана. Ей оказалась женщина 1984 года рождения, ранее также судимая за совершение кражи и за хранение наркотиков»,- комментирует Начальник отдела полиции №4 УМВД России по г. Пензе,Сергей Малянов.

Полицейские выяснили, что женщина совершала кражи вместе со своим сожителем. Похищенное сбывали в различных торговых точках неустановленным лицам. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия по изъятию данной алкогольной продукции.

«По факту совершения краж этой женщиной возбуждено 2 уголовных дела по ст.158 ч.2 УК РФ. Санкции статьи предусматривают до 6 лет лишения свободы. Так как у женщины имеются несовершеннолетние дети, сейчас она находится дома под подпиской о невыезде», - комментирует полковник полиции, Сергей Малянов.