В День города, 12 июня в 16.30 на Юбилейной площади состоится акция с участием семей, ожидающих появления на свет малышей.

Планируется присутствие около 30 участников. Основное действие развернется напротив Филармонии возле букв «Пенза». Здесь состоится театрализованное литературное представление, посвященное семье, детству, любви. Гостей ждут полезные в семейном быту подарки. В завершение акции семейные пары станцуют медленный танец и выпустят в небо голубые и розовые воздушные шары.

Теме семьи и детства посвящена значительная часть мероприятий на День России и День города. Организаторы подсчитали, что среди активных участников торжеств будут как самые маленькие – дети от нескольких месяцев, так и самые мудрые, чей возраст перешел за 90.

