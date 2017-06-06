Федерация силового экстрима приняла решение провести всероссийский кубок по силовому экстриму «Битва титанов» в Пензе.

В День города, 12 июня на одной площадке соберутся сильнейшие спортсмены России. Ведущим соревнований будет 8-кратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев.

Представление начнется на площади Ленина в 12.00 и продлится до 18.00. Организаторы отмечают, что соревнования такого масштаба проходят в Поволжье впервые.

Русские богатыри посоревнуются в кросс-фите, будут поднимать металлические бревна, огромные шины и тягать фуры.

Силовые соревнования будут чередоваться с выступлениями творческих коллективов.

Затем жюри определит сильнейших. Призовой фонд соревнований составит 100.000 рублей