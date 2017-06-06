|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
В День города, 12 июня на одной площадке соберутся сильнейшие спортсмены России
Сегодня в Пензе
|
Федерация силового экстрима приняла решение провести всероссийский кубок по силовому экстриму «Битва титанов» в Пензе. В День города, 12 июня на одной площадке соберутся сильнейшие спортсмены России. Ведущим соревнований будет 8-кратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев. Представление начнется на площади Ленина в 12.00 и продлится до 18.00. Организаторы отмечают, что соревнования такого масштаба проходят в Поволжье впервые. Русские богатыри посоревнуются в кросс-фите, будут поднимать металлические бревна, огромные шины и тягать фуры. Затем жюри определит сильнейших. Призовой фонд соревнований составит 100.000 рублей
Федерация силового экстрима приняла решение провести всероссийский кубок по силовому экстриму «Битва титанов» в Пензе.
В День города, 12 июня на одной площадке соберутся сильнейшие спортсмены России. Ведущим соревнований будет 8-кратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса по тяжёлой атлетике и пауэрлифтингу Михаил Кокляев.
Представление начнется на площади Ленина в 12.00 и продлится до 18.00. Организаторы отмечают, что соревнования такого масштаба проходят в Поволжье впервые.
Русские богатыри посоревнуются в кросс-фите, будут поднимать металлические бревна, огромные шины и тягать фуры.
Затем жюри определит сильнейших. Призовой фонд соревнований составит 100.000 рублей
Новость: Администрация города Пензы 06 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru