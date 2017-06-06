Заражение собак и кошек токсокарами происходит несколькими путями. Первый путь - прямое заражение, когда они с уличной грязью проглатывают их яйца. Хозяева идеально воспитанных собак не спешите радоваться! Даже если ваша собака твердо знает, что на улице ничего в рот брать нельзя, для нее не закрыт воздушно-пылевой способ заражения. Вместе с уличной пылью яйца токсокар поднимаются в воздух ветром, наконец, просто при активном движении собаки. Мы приносим яйца токсокар на обуви с улицы домой, здесь они становятся частью домашней пыли, попадают на шерсть животного и далее при вылизывании внутрь. В кишечнике из яйца выходит личинка паразита.

Второй путь заражения - с использованием дополнительных хозяев, в организме которых личинки токсокар не развиваются, но накапливаются во внутренних органах. Для токсокар такими хозяевами являются грызуны и даже дождевые черви. При их поедании заражаются в основном бездомные животные. Некоторые домашние животные (овцы, коровы) также могут служить такими хозяевами-накопителями. У них личинки сосредоточены в основном в печени, но в принципе могут находиться и в любых других органах. Если кошек или собак кормить таким сырым мясом, то также может произойти заражение.

Токсокарозом заражаются и люди, причем зараженность с каждым годом растет. Особенно часто заражаются токсокарозом дети.

Заражение возбудителем этого заболевания возможно только при несоблюдении правил личной гигиены при контакте с собаками или почвой, в которой содержатся их фекалии. Дети, играя в песочнице, нередко пробуют землю на вкус, таким образом заражаясь. Так в желудок, а затем и в тонкий кишечник вместе с частичками земли и песка проникают яйца гельминтов. Впоследствии они превращаются в личинки и через слизистую оболочку пищеварительного тракта мигрируют в сосуды. Постепенно они достигают печени, сердца, а через легочную артерию – легких.

От кошек подцепить этих глистов можно только в редких случаях, а от человека к человеку токсокароз не передаётся, так как люди – это несвойственные, случайные хозяева данных гельминтов, и в их организмах они могут жить только в личиночной стадии, никогда не созревая до половозрелых червей и не откладывая яйца. Но, несмотря на это, данная инвазия очень опасна, так как личинки поражают жизненно важные органы и могут спровоцировать трудноизлечимые и тяжёлые заболевания, а в некоторых случаях даже привести пациента к летальному исходу.

Основной пик заражения токсокарами приходится на тёплое время года, что связано с тем, что летом в почву попадает очень большое количество яиц паразитов.

Выделяют ряд причин заражения токсокарами людей:

1. Попавшие в почву с фекалиями собак яйца возбудителей. При контакте с загрязнённой землёй и несоблюдении после этого правил личной гигиены пациент достаточно легко переносит их себе в рот, а затем в кишечник, где из них и развиваются опасные для здоровья личинки.

2. Передаваться возбудитель токсокароза может и по причине употребления в пищу плохо вымытых овощей и зелени, выращенных на открытых местах. Связано это

с тем, что они содержат на себе микроскопические частицы почвы, в которой могут быть яйца гельминтов.

3. Самая частая причина токсокароза – это тесный контакт с животными, носящими в себе этих возбудителей.

4. Немаловажное значение в передаче инвазии принадлежит бытовым насекомым, в особенности тараканам. Тараканы поедают яйца возбудителей гельминтоза и практически четверть из них в жизнеспособном виде выделяются в окружающую среду и попадают в организм людей.

В группу риска входят и следующие категории населения:

- люди, имеющие определённые профессии: ветеринарные врачи, работники зоопарков и цирков, охотники, служащие питомников для собак, продавцы овощей;

- очень быстро передаются яйца возбудителей токсокароза и у психически больных людей; у многих из них заражение возможно из-за склонности к копрофагии и низкого уровня навыков гигиены;

- в группе риска также находятся владельцы приусадебных участков и домашних животных, которым не проводят дегельминтизацию.

Чтобы избежать заражения и развития этой инвазии, следует неукоснительно соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту жилища, а также проводить регулярную дегельминтизацию домашних любимцев 1 раз в квартал.

Ответственность за распространение токсокароза полностью лежит на владельцах собак, которые могут создать среду обитания, губительную для наших любимцев, и способствовать заражению людей.