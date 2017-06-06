Школьники показали битву роботов

Знают не только, как это работает, но и как сделать умного робота своими руками. Чудеса робототехники в рамках областного турнира продемонстрировали команды образовательных организаций, где робототехнику изучают при помощи современных конструкторов.

«Сегодня вы творите в школе, завтра вы будете строить космические ракеты, создавать автоматизированные производства. Чем больше детей и родителей соприкоснуться с робототехникой, тем успешнее будет экономика нашей страны», – обратился к участникам турнира Министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Соревнования призваны показать, как прошел год для юных робототехников, чему они научились и насколько хорошо освоили программу. Техническое направление финансируется из бюджета. Новое оборудование планируют приобрести для 11 образовательных организаций на сумму более 6 млн. рублей.

«В этом году открывает технопарк детский «Инноваториум», дети получат доступ к новому оборудования, различным роботехническим программам, смогут испытать свои силы в более совершенных условиях», – рассказал директор Центра развития творчества детей и юношества Сергей Холюков.

Региональный турнир по робототехнике в этом году прошел впервые. Уго участникам предложили попробовать свои силы в пяти номинациях, среди них – робоквест, шорт-трек с препятствиями и сумо управляемых роботов.

Его организаторами выступили специалисты областного центра развития творчества детей и юношества и пензенских ВУЗов.