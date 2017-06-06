Работы по демонтажу незаконной рекламы проходили в центральной части города

Муниципальным казенным учреждением «Рекламная служба города Пензы» усилена работа по очистке города от незаконных рекламных и информационных конструкций.

На улице Чехова были демонтированы незаконные транспарант-перетяжки и панель-кранштейны, размещенные на опорах ЛЭП. Также с фасадов зданий по улице Московской, улице Чехова и улице Красной демонтировали незаконные настенные панно.

Работа по демонтажу незаконной рекламы будет продолжена и в других районах города Пензы.