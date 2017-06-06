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В Пензенской области создана школа водных видов спорта
Сегодня в Пензе
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В целях создания для детей необходимых условий для занятий водными видами спорта, формирования у детей потребностей в физическом совершенствовании, адаптации к жизни в обществе Правительство Пензенской области постановило создать государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта». В соответствие с постановлением Правительства Пензенской области от 05 июня 2017 года № 270-пП «О создании государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта» функции и полномочия учредителя ГБУ ДО ОДЮСШ водных видов спорта осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пензенской области.
В целях создания для детей необходимых условий для занятий водными видами спорта, формирования у детей потребностей в физическом совершенствовании, адаптации к жизни в обществе Правительство Пензенской области постановило создать государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта».
В соответствие с постановлением Правительства Пензенской области от 05 июня 2017 года № 270-пП «О создании государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Областная детско-юношеская спортивная школа водных видов спорта» функции и полномочия учредителя ГБУ ДО ОДЮСШ водных видов спорта осуществляет Министерство физической культуры и спорта Пензенской области.
Новость: Министерство физической культуры и спорта Пензенской области 06 июня 2017
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