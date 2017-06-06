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В Сердобске местный житель признан виновным в причинении смерти знакомому
Сегодня в Пензе
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Собранные Сердобским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). 15 февраля 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома по пр. Строителей в городе Сердобске Пензенской области тела 40-летнего мужчины с телесными повреждениями головы и тела. По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и освободившейся из мест лишения свободы в декабре 2016 года. Следствием и судом установлено, что около 22 часов 14 февраля текущего года обвиняемый встретил на улице ранее знакомого ему местного жителя, который находился в своей автомашине и работал водителем такси. Из допроса обвиняемого следует, что незадолго до этого у них произошел конфликт, из-за того, что во время движения на автомобиле таксист задел его и при этом не извинился.В связи с чем, между мужчинами вновь произошел конфликт, и для выяснения отношений они выехали на трассу «Сердобск-Пенза», где на обочине дороги злоумышленник избил потерпевшего, ударив кулаком по голове и телу, отчего пострадавший упал на землю. После чего, мужчины поехали к общему знакомому, где от полученных телесных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.
Собранные Сердобским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 33-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
15 февраля 2017 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир дома по пр. Строителей в городе Сердобске Пензенской области тела 40-летнего мужчины с телесными повреждениями головы и тела.
По подозрению в совершении преступления задержан 33-летний местный житель, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и освободившейся из мест лишения свободы в декабре 2016 года.
Следствием и судом установлено, что около 22 часов 14 февраля текущего года обвиняемый встретил на улице ранее знакомого ему местного жителя, который находился в своей автомашине и работал водителем такси.
Из допроса обвиняемого следует, что незадолго до этого у них произошел конфликт, из-за того, что во время движения на автомобиле таксист задел его и при этом не извинился.В связи с чем, между мужчинами вновь произошел конфликт, и для выяснения отношений они выехали на трассу «Сердобск-Пенза», где на обочине дороги злоумышленник избил потерпевшего, ударив кулаком по голове и телу, отчего пострадавший упал на землю.
После чего, мужчины поехали к общему знакомому, где от полученных телесных повреждений потерпевший через непродолжительное время скончался.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Новость: Следственное управление следственного комитета РФ по Пензенской области 06 июня 2017
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