Виктор Кувайцев потребовал усилить работу штаба по переселению

Выездное совещание, посвященное реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел в микрорайоне «Заря».

В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления ЖКХ города Майя Воронова, представители управляющей компании и подрядной организации.

Специалист центра по оказанию помощи жителям, участвующим в программе, сообщил, что в пяти домах, планируемых к заселению, по улицам Сузюмова и Новоселов, осмотрено более 400 квартир. За последнюю неделю 125 человек оценили состояние будущего жилья. Большинство жителей результат осмотра удовлетворил, и они готовы переехать в ближайшее время.

Глава исполнительной власти лично посетил строительные площадки – проверил, как организован рабочий процесс и осуществляется работа по благоустройству прилегающих территорий.

Во время обхода он побеседовал с новоселами. Семья Головановых переехала в «Зарю» с улицы Путевой и новыми условиями проживания довольна.

– Нравится ремонт в квартире, есть где отдохнуть, на лавочке посидеть, – поделился глава семейства. – Транспорт ходит хорошо.

Женщина из соседнего дома на улице Сузюмова попросила градоначальника, чтобы в ее квартире заменили некачественную сантехнику. Виктор Николаевич распорядился, чтобы просьбу горожанки удовлетворили. Также он сделал замечание управляющей компании по поводу несанкционированных объявлений, которыми были обклеены двери в подъезды и дал поручение оборудовать для этих целей информационные щиты.

– Нужно разговаривать с людьми, оперативно решать возникающие у них вопросы, – подчеркнул Виктор Кувайцев и потребовал усилить работу штаба по оказанию помощи гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилищного фонда.