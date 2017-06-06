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Виктор Кувайцев потребовал усилить работу штаба по переселению
Сегодня в Пензе
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Выездное совещание, посвященное реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел в микрорайоне «Заря». В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления ЖКХ города Майя Воронова, представители управляющей компании и подрядной организации. Специалист центра по оказанию помощи жителям, участвующим в программе, сообщил, что в пяти домах, планируемых к заселению, по улицам Сузюмова и Новоселов, осмотрено более 400 квартир. За последнюю неделю 125 человек оценили состояние будущего жилья. Большинство жителей результат осмотра удовлетворил, и они готовы переехать в ближайшее время. Глава исполнительной власти лично посетил строительные площадки – проверил, как организован рабочий процесс и осуществляется работа по благоустройству прилегающих территорий. Во время обхода он побеседовал с новоселами. Семья Головановых переехала в «Зарю» с улицы Путевой и новыми условиями проживания довольна. – Нравится ремонт в квартире, есть где отдохнуть, на лавочке посидеть, – поделился глава семейства. – Транспорт ходит хорошо. Женщина из соседнего дома на улице Сузюмова попросила градоначальника, чтобы в ее квартире заменили некачественную сантехнику. Виктор Николаевич распорядился, чтобы просьбу горожанки удовлетворили. Также он сделал замечание управляющей компании по поводу несанкционированных объявлений, которыми были обклеены двери в подъезды и дал поручение оборудовать для этих целей информационные щиты. – Нужно разговаривать с людьми, оперативно решать возникающие у них вопросы, – подчеркнул Виктор Кувайцев и потребовал усилить работу штаба по оказанию помощи гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Выездное совещание, посвященное реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев провел в микрорайоне «Заря».
В мероприятии приняли участие заместитель начальника Управления ЖКХ города Майя Воронова, представители управляющей компании и подрядной организации.
Специалист центра по оказанию помощи жителям, участвующим в программе, сообщил, что в пяти домах, планируемых к заселению, по улицам Сузюмова и Новоселов, осмотрено более 400 квартир. За последнюю неделю 125 человек оценили состояние будущего жилья. Большинство жителей результат осмотра удовлетворил, и они готовы переехать в ближайшее время.
Глава исполнительной власти лично посетил строительные площадки – проверил, как организован рабочий процесс и осуществляется работа по благоустройству прилегающих территорий.
Во время обхода он побеседовал с новоселами. Семья Головановых переехала в «Зарю» с улицы Путевой и новыми условиями проживания довольна.
– Нравится ремонт в квартире, есть где отдохнуть, на лавочке посидеть, – поделился глава семейства. – Транспорт ходит хорошо.
Женщина из соседнего дома на улице Сузюмова попросила градоначальника, чтобы в ее квартире заменили некачественную сантехнику. Виктор Николаевич распорядился, чтобы просьбу горожанки удовлетворили. Также он сделал замечание управляющей компании по поводу несанкционированных объявлений, которыми были обклеены двери в подъезды и дал поручение оборудовать для этих целей информационные щиты.
– Нужно разговаривать с людьми, оперативно решать возникающие у них вопросы, – подчеркнул Виктор Кувайцев и потребовал усилить работу штаба по оказанию помощи гражданам, переселяемым из ветхого и аварийного жилищного фонда.
Новость: Администрация города Пензы 06 июня 2017
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