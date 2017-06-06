Губернатор Пензенской области и Президент Республики Беларусь обсудили направления сотрудничества между регионами союзных государств

Глава Белоруссии принял пензенскую делегацию во Дворце независимости в Минске. Стороны обменялись мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества и предложениями по развитию промышленных, торговых и сельскохозяйственных связей между регионами дружественных стран.



Глава Республики Александр Лукашенко отметил, что видит хорошие перспективы для развития производств, в том числе конкурентных, на территории Беларуси и России.



"Наших рынков здесь, а в перспективе мировых рынков по продуктам питания, одежде, по другим направлениям, техники даже, на всех хватит. Спрос будет только расти. Поэтому вы на нас можете рассчитывать", - заявил Александр Лукашенко в ходе официальной встречи с пензенским губернатором.



"Вы должны знать, что вы приехали, как к себе домой. Мы вас с большим удовольствием здесь встречаем и готовы оказать всяческое содействие. Не только потому, что заинтересованы в сотрудничестве с вами, а просто потому, что мы родные люди. И жить нам вместе долгие времена, - сказал Президент. - Поэтому я всегда приветствую губернаторов, которые в свое время спасли наш союз Беларуси и России. Всегда с ними встречаюсь. Знайте, что если мы что-то сможем сделать для вас, для россиян, мы с большим удовольствием это сделаем".



Александр Лукашенко подчеркнул, что Пензенская область для Беларуси является искренним, честным другом и надежным партнером. Он отметил, что на территории Пензенской области успешно работают дилерские центры многих предприятий республики - "Амкодора", "Гомсельмаша", "Оршанского инструментального завода" и других. Реализуются проекты промышленной кооперации. На завод ГрАЗ в Пензенской области поставляются шасси Минского автозавода для коммунальной техники, на предприятие "Пензадизельмаш" - белорусские комплектующие для дизель-генераторов.



В свою очередь глава пензенского региона поблагодарил Президента Республики Беларусь за гостеприимство, подчеркнул, что Пензенскую область с регионами союзного государства связывают давние и прочные отношения – экономические, научно-технические, культурные.



«Наши деловые контакты актуальны в сельскохозяйственном машиностроении, автомобилестроении, производстве бытовой техники и медицинского оборудования, а также в сфере лесопереработки. Учитывая специализацию экономики пензенской и белорусских областей, мы можем создавать новые направления сотрудничества, значительно увеличивать объём двустороннего товарооборота, усиливать кооперацию между промышленными предприятиями», - заявил глава субъекта РФ.



«Считаю перспективным взаимодействие в сфере машиностроения и электронных систем. В рамках уже состоявшихся деловых контактов белорусских коллег заинтересовали наши мобильные и стационарные системы охранной безопасности, разработки пензенских IT-компаний, оборудование для нефтяной и горнодобывающей промышленности, автоматизированные системы управления, светотехническая продукция, а также контрольно-измерительные приборы», - пояснил он.



Также Иван Белозерцев выразил готовность рассматривать предложения белорусских производителей автомобилестроительной отрасли, инициативы в сфере кооперации выпуска сельскохозяйственной техники и сотрудничество в области биомедицины.



«Вам есть что предложить Беларуси. Хорошо известны ваши достижения в наукоёмких отраслях промышленности, развитии аграрного комплекса с опорой на крупные фермерские хозяйства. Словом, у нас имеются все возможности для еще более выгодного сотрудничества регионов Беларуси с Пензенской областью", - подвёл итог встречи Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Новость: Правительство Пензенской области 06 июня 2017