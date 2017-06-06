В Пензенской области яровой сев проведен на площади 898,1 тыс. гектаров, в том числе яровые зерновые и зернобобовые сельхозкультуры посеяны на площади 393,4 тыс. гектаров.

В регионе яровая пшеница посеяна на площади 139,5 тыс. гектаров, посевы кукурузы на зерно занимают 43,7 тыс. гектаров.

Зернобобовые посеяны на площади 42,2 тыс. гектаров, технические культуры занимают площадь в 392,5 тыс. гектаров, кормовые посеяны на площади 72,3 тыс. гектаров.