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В Пензенской области яровой сев проведен на площади 898,1 тыс. гектаров
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В Пензенской области яровой сев проведен на площади 898,1 тыс. гектаров, в том числе яровые зерновые и зернобобовые сельхозкультуры посеяны на площади 393,4 тыс. гектаров. В регионе яровая пшеница посеяна на площади 139,5 тыс. гектаров, посевы кукурузы на зерно занимают 43,7 тыс. гектаров. Зернобобовые посеяны на площади 42,2 тыс. гектаров, технические культуры занимают площадь в 392,5 тыс. гектаров, кормовые посеяны на площади 72,3 тыс. гектаров.
В Пензенской области яровой сев проведен на площади 898,1 тыс. гектаров, в том числе яровые зерновые и зернобобовые сельхозкультуры посеяны на площади 393,4 тыс. гектаров.
В регионе яровая пшеница посеяна на площади 139,5 тыс. гектаров, посевы кукурузы на зерно занимают 43,7 тыс. гектаров.
Зернобобовые посеяны на площади 42,2 тыс. гектаров, технические культуры занимают площадь в 392,5 тыс. гектаров, кормовые посеяны на площади 72,3 тыс. гектаров.
Новость: Пресс-служба Министерства сельского хозяйства Пензенской области 06 июня 2017
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