Администрацией Железнодорожного района города Пензы были организованы работы по покосу травы по улицам Чаадаева и Долгорукова

2017-06-06

Прокуратуры Октябрьского района сообщает

2017-06-06

В настоящее время выполняется распоряжение главы исполнительной власти города по покраске в цвета триколора ограждения рядом с подвесным мостом

2017-06-06

Выявлены факты несанкционированной торговли

2017-06-06

Технопарк «Яблочков» как генератор создания высокопроизводительных рабочих мест

2017-06-06

Состоялся семнар по реализации проекта по введению маркировки на изделияя из меха

2017-06-06

Министерство сельского хозяйства Пензенской области

2017-06-06

Виктор Кувайцев посетил праздник в честь дня рождения А.С. Пушкина

2017-06-06

Ежедневно с 1 июня по 31 октября 2017 года в поездах Башкортостанской пригородной пассажирской компании проводится акция

2017-06-06

Администрация города Пензы

2017-06-06

Пенза готовится к празднованию Дня города

2017-06-06

В регионе яровая пшеница посеяна на площади 139,5 тыс. гектаров, посевы кукурузы на зерно занимают 43,7 тыс. гектаров

2017-06-06

Состоялась деловая встреча Ивана Белозерцева и Александра Лукашенко

2017-06-06

Выездное совещание

2017-06-06

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима

2017-06-06