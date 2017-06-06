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Администрацией Железнодорожного района города Пензы были организованы работы по покосу травы по улицам Чаадаева и Долгорукова
Сегодня в Пензе
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Управляющими компаниями ООО «Железнодорожная», ОАО «Жилье-24», ООО «МУП Железнодорожного района», ООО УК «Лев», ООО УК «Альфа», ООО УК «Твой дом» осуществлен покос травы на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайонах «Маяк», «Шуист», «Стрела», выполнена покраска малых архитектурных форм. В рамках подготовки к празднованию Дня России и Дня города в микрорайоне «Пенза-3» продолжаются мероприятия по благоустройству Набережной реки Суры. Силами СМУП «Пензалифт» выполнена покраска ограждения подпорной стойки, сотрудниками МКУ «Управление ГО и ЧС города Пензы» проведены работы по вырубке поросли и кустарников, скошена трава вдоль русла реки.
Управляющими компаниями ООО «Железнодорожная», ОАО «Жилье-24», ООО «МУП Железнодорожного района», ООО УК «Лев», ООО УК «Альфа», ООО УК «Твой дом» осуществлен покос травы на придомовых территориях многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайонах «Маяк», «Шуист», «Стрела», выполнена покраска малых архитектурных форм.
В рамках подготовки к празднованию Дня России и Дня города в микрорайоне «Пенза-3» продолжаются мероприятия по благоустройству Набережной реки Суры.
Силами СМУП «Пензалифт» выполнена покраска ограждения подпорной стойки, сотрудниками МКУ «Управление ГО и ЧС города Пензы» проведены работы по вырубке поросли и кустарников, скошена трава вдоль русла реки.
Новость: Администрация города Пензы 06 июня 2017
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