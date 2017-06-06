50 единиц общественного транспорта доставят жителей до дома после праздничного салюта

В целях доставки жителей города до мест проживания после завершения праздничного фейерверка 12 июня 2017 года будет организована подача автобусов и троллейбусов на ул. Суворова (в район Юбилейной площади).

Так, транспорт прибудет в количестве 50 единиц (23 автобуса большого класса, 2 автобуса среднего класса, 8 троллейбусов и 17 автобусов малого класса).

