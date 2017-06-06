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ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 07 июня 2017
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50 единиц общественного транспорта доставят жителей до дома после праздничного салюта
Сегодня в Пензе
 

В целях доставки жителей города до мест проживания после завершения праздничного фейерверка 12 июня 2017 года будет организована подача автобусов и троллейбусов на ул. Суворова (в район Юбилейной площади).

Так, транспорт прибудет в количестве 50 единиц (23 автобуса большого класса, 2 автобуса среднего класса, 8 троллейбусов и 17 автобусов малого класса).
 

Новость: Администрация города Пензы 06 июня 2017
2017-06-06
Новости Прокуратуры Октябрьского района от 6 июня 2017 года
 Прокуратуры Октябрьского района сообщает
 
2017-06-06
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проинспектировал ход работ по приведению в порядок правобережья реки Суры
 В настоящее время выполняется распоряжение главы исполнительной власти города по покраске в цвета триколора ограждения рядом с подвесным мостом
 
2017-06-06
Продажа овощей и фруктов в неустановленных местах запрещена
 Выявлены факты несанкционированной торговли
 
2017-06-06
1 июня 2017 года исполнилось пять лет с момента открытия первого в Пензенской области технопарка
 Технопарк «Яблочков» как генератор создания высокопроизводительных рабочих мест
 
2017-06-06
«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха»
 Состоялся семнар по реализации проекта по введению маркировки на изделияя из меха
 
2017-06-06
Пензенская область сохраняет позиции лидера ПФО по развитию аграрного сектора экономики
 Министерство сельского хозяйства Пензенской области
 
2017-06-06
В день рождения А.С. Пушкина, День русского языка в сквере имени поэта состоялось театрализованное представление
 Виктор Кувайцев посетил праздник в честь дня рождения А.С. Пушкина
 
2017-06-06
Каждый пассажир может бесплатно провезти с собой велосипед
 Ежедневно с 1 июня по 31 октября 2017 года в поездах Башкортостанской пригородной пассажирской компании проводится акция
 
2017-06-06
50 единиц общественного транспорта доставят жителей до дома после праздничного салюта
 Администрация города Пензы
 
2017-06-06
Администрацией Железнодорожного района города Пензы были организованы работы по покосу травы по улицам Чаадаева и Долгорукова
 Пенза готовится к празднованию Дня города
 
2017-06-06
В Пензенской области яровой сев проведен на площади 898,1 тыс. гектаров
 В регионе яровая пшеница посеяна на площади 139,5 тыс. гектаров, посевы кукурузы на зерно занимают 43,7 тыс. гектаров
 
2017-06-06
Губернатор Пензенской области и Президент Республики Беларусь обсудили направления сотрудничества между регионами союзных государств
 Состоялась деловая встреча Ивана Белозерцева и Александра Лукашенко
 
2017-06-06
Виктор Кувайцев потребовал усилить работу штаба по переселению
 Выездное совещание
 
2017-06-06
В Сердобске местный житель признан виновным в причинении смерти знакомому
 Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима
 
2017-06-06
В Пензенской области создана школа водных видов спорта
 В соответствие с постановлением Правительства Пензенской области от 05 июня 2017 года № 270-пП
 

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