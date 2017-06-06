|
|Новости | Видео | Телепрограмма | Передачи | Контакты
|
Каждый пассажир может бесплатно провезти с собой велосипед
Сегодня в Пензе
|
Ежедневно с 1 июня по 31 октября 2017 года в поездах Башкортостанской пригородной пассажирской компании проводится акция - каждый пассажир может бесплатно провезти с собой велосипед в неразобранном виде при покупке разового проездного документа или проезда по абонементному билету. Таким образом, пригородный перевозчик в очередной раз принял участие в популяризации и содействии в развитии экологически чистых видов транспорта. Бесплатный провоз велосипеда действует во всех регионах обслуживания ОАО «Башкортостанская ППК», напомнил пресс- секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.-Таким образом, мы ответили на многочисленные обращения наших , прежде всего, молодых пассажиров, отметил собеседник. Информация об изменении в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается непосредственно в поездах, на информационных стендах возле касс на станциях и вокзалах в зоне ответственности Башкортостанской ППК , а , также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и мобильном приложении «Пригород».
Ежедневно с 1 июня по 31 октября 2017 года в поездах Башкортостанской пригородной пассажирской компании проводится акция - каждый пассажир может бесплатно провезти с собой велосипед в неразобранном виде при покупке разового проездного документа или проезда по абонементному билету. Таким образом, пригородный перевозчик в очередной раз принял участие в популяризации и содействии в развитии экологически чистых видов транспорта.
Бесплатный провоз велосипеда действует во всех регионах обслуживания ОАО «Башкортостанская ППК», напомнил пресс- секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.-Таким образом, мы ответили на многочисленные обращения наших , прежде всего, молодых пассажиров, отметил собеседник. Информация об изменении в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается непосредственно в поездах, на информационных стендах возле касс на станциях и вокзалах в зоне ответственности Башкортостанской ППК , а , также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и мобильном приложении «Пригород».
Новость: Сергей Иванович Спатар 06 июня 2017
|
Новости партнеров
|
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112
tv-penza@arcis.ru