Ежедневно с 1 июня по 31 октября 2017 года в поездах Башкортостанской пригородной пассажирской компании проводится акция - каждый пассажир может бесплатно провезти с собой велосипед в неразобранном виде при покупке разового проездного документа или проезда по абонементному билету. Таким образом, пригородный перевозчик в очередной раз принял участие в популяризации и содействии в развитии экологически чистых видов транспорта.

Бесплатный провоз велосипеда действует во всех регионах обслуживания ОАО «Башкортостанская ППК», напомнил пресс- секретарь Башкортостанской пригородной пассажирской компании Сергей Спатар.-Таким образом, мы ответили на многочисленные обращения наших , прежде всего, молодых пассажиров, отметил собеседник. Информация об изменении в расписании движения, отмене и назначении поездов размещается непосредственно в поездах, на информационных стендах возле касс на станциях и вокзалах в зоне ответственности Башкортостанской ППК , а , также в электронных и печатных СМИ, на официальном сайте компании и мобильном приложении «Пригород».