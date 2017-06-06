Aeaaiay no?aieoa
ГОРОДСКОЙ ТЕЛЕКАНАЛ ТВ-ПЕНЗА
 Среда, 07 июня 2017
О канале   |    Реклама   |    RSS
Новости   |    Видео   |    Телепрограмма   |    Передачи   |    Контакты  
 
В день рождения А.С. Пушкина, День русского языка в сквере имени поэта состоялось театрализованное представление
Сегодня в Пензе
 

В день рождения А.С. Пушкина, День русского языка в сквере имени поэта состоялось театрализованное представление в стиле времен Александра Сергеевича. Стихи и цветы стали главными атрибутами праздника, на котором присутствовал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

- Самое главное – беречь и ценить наш красивый, богатый русский язык, способствовать приумножению его значимости. А учиться можно на примере произведений наших знаменитых классиков, в том числе основоположника русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, - отметил Виктор Кувайцев.

Кроме того, сегодня в сквере Дениса Давыдова для пензенцев был организован литературный привал - это читальный зал под открытым небом с множеством удобных кресел и стульев, с полками для бук-кроссинга и оригинальными фотозонами. А также концертная программа ансамбля народных инструментов и пленэр талантливых детей из пензенских художественных школ.

В 17.30 там же начнется межрегиональный молодежный фестиваль поэзии «Свежие мысли». Молодые поэты будут читать свои стихи. Фестиваль пройдет при поддержке Управления Культуры города Пензы.

Изюминкой праздника литературы станет акция «Читаем Пушкина». Рядом со сквером Белинского будет установлен открытый микрофон. Любой желающий сможет прочитать любимое стихотворение Пушкина.

Новость: Администрация города Пензы 06 июня 2017
2017-06-06
Новости Прокуратуры Октябрьского района от 6 июня 2017 года
 Прокуратуры Октябрьского района сообщает
 
2017-06-06
Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проинспектировал ход работ по приведению в порядок правобережья реки Суры
 В настоящее время выполняется распоряжение главы исполнительной власти города по покраске в цвета триколора ограждения рядом с подвесным мостом
 
2017-06-06
Продажа овощей и фруктов в неустановленных местах запрещена
 Выявлены факты несанкционированной торговли
 
2017-06-06
1 июня 2017 года исполнилось пять лет с момента открытия первого в Пензенской области технопарка
 Технопарк «Яблочков» как генератор создания высокопроизводительных рабочих мест
 
2017-06-06
«Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха»
 Состоялся семнар по реализации проекта по введению маркировки на изделияя из меха
 
2017-06-06
Пензенская область сохраняет позиции лидера ПФО по развитию аграрного сектора экономики
 Министерство сельского хозяйства Пензенской области
 
2017-06-06
В день рождения А.С. Пушкина, День русского языка в сквере имени поэта состоялось театрализованное представление
 Виктор Кувайцев посетил праздник в честь дня рождения А.С. Пушкина
 
2017-06-06
Каждый пассажир может бесплатно провезти с собой велосипед
 Ежедневно с 1 июня по 31 октября 2017 года в поездах Башкортостанской пригородной пассажирской компании проводится акция
 
2017-06-06
50 единиц общественного транспорта доставят жителей до дома после праздничного салюта
 Администрация города Пензы
 
2017-06-06
Администрацией Железнодорожного района города Пензы были организованы работы по покосу травы по улицам Чаадаева и Долгорукова
 Пенза готовится к празднованию Дня города
 
2017-06-06
В Пензенской области яровой сев проведен на площади 898,1 тыс. гектаров
 В регионе яровая пшеница посеяна на площади 139,5 тыс. гектаров, посевы кукурузы на зерно занимают 43,7 тыс. гектаров
 
2017-06-06
Губернатор Пензенской области и Президент Республики Беларусь обсудили направления сотрудничества между регионами союзных государств
 Состоялась деловая встреча Ивана Белозерцева и Александра Лукашенко
 
2017-06-06
Виктор Кувайцев потребовал усилить работу штаба по переселению
 Выездное совещание
 
2017-06-06
В Сердобске местный житель признан виновным в причинении смерти знакомому
 Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима
 
2017-06-06
В Пензенской области создана школа водных видов спорта
 В соответствие с постановлением Правительства Пензенской области от 05 июня 2017 года № 270-пП
 

Новости партнеров
 
На сайте: 45ч. ??????.???????
 
© 2009-2017 Интернет-телеканал ТВ-ПЕНЗА
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл № ФС77-40184 от 11 июня 2010г.

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

При цитировании материалов и видеосюжетов в сети Интернет гиперссылка на ИТК ТВ-ПЕНЗА обязательна
440008, г.Пенза
ул. Суворова, 122А
телефон редакции: 68-10-55
факс 68-20-10 доб 112

tv-penza@arcis.ru