В день рождения А.С. Пушкина, День русского языка в сквере имени поэта состоялось театрализованное представление в стиле времен Александра Сергеевича. Стихи и цветы стали главными атрибутами праздника, на котором присутствовал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

- Самое главное – беречь и ценить наш красивый, богатый русский язык, способствовать приумножению его значимости. А учиться можно на примере произведений наших знаменитых классиков, в том числе основоположника русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, - отметил Виктор Кувайцев.

Кроме того, сегодня в сквере Дениса Давыдова для пензенцев был организован литературный привал - это читальный зал под открытым небом с множеством удобных кресел и стульев, с полками для бук-кроссинга и оригинальными фотозонами. А также концертная программа ансамбля народных инструментов и пленэр талантливых детей из пензенских художественных школ.

В 17.30 там же начнется межрегиональный молодежный фестиваль поэзии «Свежие мысли». Молодые поэты будут читать свои стихи. Фестиваль пройдет при поддержке Управления Культуры города Пензы.

Изюминкой праздника литературы станет акция «Читаем Пушкина». Рядом со сквером Белинского будет установлен открытый микрофон. Любой желающий сможет прочитать любимое стихотворение Пушкина.