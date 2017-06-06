Пензенская область сохраняет позиции лидера ПФО по развитию аграрного сектора экономики

По итогам января-апреля 2017 года Пензенская область занимает второе место в Приволжском федеральном округе по объему производства мяса. Объемы производства по итогам отчетного периода составили 15,6 тыс. тонн, рост этого показателя по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 137,5%, это третье место в округе. Вторую позицию среди регионов ПФО Пензенская область занимает по индексу производства по виду деятельности «Производство пищевых продуктов», который составил 113,7%.

Третье место у региона - по приросту надоя молока на 1 корову в сельхозорганизациях. Данный показатель составил 107,6%. По итогам января-апреля 2017 года оборот организаций по виду деятельности «Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» составил 12,8 млрд рублей, по этому показателю Пензенская область занимает третье место в ПФО.