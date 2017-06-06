В здании Администрации города Пензы Общественной организацией «Пензенский Союз потребителей (городской) и Управлением содействия развитию малого и среднего предпринимательства был проведен семинар по вопросам реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия, из натурального меха».

Как показывает практика применения постановления исполнение требований, предъявляемых к реализации предметов из меха, и ответственность за их несоблюдение полностью возлагается на продавца товара. В связи с чем, возникли многочисленные вопросы к контролирующим органам по порядку урегулирования конфликтных ситуаций при реализации продукции из меха.

О практике применения пилотного проекта доложила начальник отдела защиты прав потребителей ТУ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав и благополучия человека по Пензенской области Алла Ильина. Также она ответила на вопросы собравшихся о наиболее распространенных ошибках при маркировке товаров контрольными (идентификационными) знаками.

Ведущий специалист-эксперт УФНС России по Пензенской области Дмитрий Анненков разъяснил вопросы применения Федерального закона от 03.07.2016 г. №290-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» и отдельные законодательные акты». С 01 июля 2018 г. применение контрольно-кассовой техники будет являться обязательным условием осуществления предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего бизнеса-плательщиков единого налога на вмененный доход. Дмитрий Викторович призвал предпринимателей своевременно подготовиться к предстоящим изменениям во избежание возникновения конфликтных ситуаций.

Начальник юридического отдела ОО «Пензенский Союз потребителей (городской) Елена Янбухтина напомнила еще раз предпринимателям о необходимости соблюдения Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», а также правилах продажи отдельных видов товаров.

Также, на семинаре заместитель директора ГАУ МФЦ г. Пензы Балашова Нина продемонстрировала возможности «Бизнес-навигатора Корпорации МСП» и ознакомила предпринимателей с перечнем услуг для юридических лиц, предоставляемых на базе многофункциональных центров города Пензы.

Как отметила начальник отдела развития предпринимательства Управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Волчкова Ирина проведение разъяснительной работы среди субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и по изменениям в законодательстве, является одной из мер поддержки и повышает образовательный потенциал предпринимателя.

Участие в семинаре приняли 25 представителей субъектов малого и среднего предпринимательства.