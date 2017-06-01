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1 июня 2017 года исполнилось пять лет с момента открытия первого в Пензенской области технопарка
Сегодня в Пензе
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Технопарк «Яблочков» - а именно о нем идет речь – это еще и первый в России проект создания технопарка по программе поддержки малого и среднего инновационного бизнеса под эгидой Минэконразвития России. За пять лет через технопарк прошли 32 компании-резидента (на сегодня их 14), их годовой оборот за 2016 год превышает 300 млн. рублей. За всё время резиденты заплатили во все бюджеты более 50 млн. рублей налогов. Главной составляющей успешного развития технопарка являются два фактора:
Технопарк «Яблочков» - а именно о нем идет речь – это еще и первый в России проект создания технопарка по программе поддержки малого и среднего инновационного бизнеса под эгидой Минэконразвития России.
За пять лет через технопарк прошли 32 компании-резидента (на сегодня их 14), их годовой оборот за 2016 год превышает 300 млн. рублей. За всё время резиденты заплатили во все бюджеты более 50 млн. рублей налогов. Главной составляющей успешного развития технопарка являются два фактора:
Новость: Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области 06 июня 2017
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