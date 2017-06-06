Продажа овощей и фруктов в неустановленных местах запрещена

Ежедневно сотрудниками отдела социально - экономического развития администрации Ленинского района проводятся рейдовые мероприятия с целью выявления и пресечения фактов несанкционированной торговли на территории района.

В ходе рейда, проведенного по улицам Карпинского, Фурманова, 8 Марта, на проспекте Победы, выявлены торговые точки, где осуществлялась продажа овощей и фруктов в неустановленных для этих целей местах.

По факту выявленных нарушений на граждан и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих торговлю, было составлено 3 административных протокола за нарушение ст.5.1.1 Кодекса Пензенской области об административных правонарушениях от 2 апреля 2008 года № 1506-ЗПО. С правонарушителями проведена разъяснительная работа о недопущении подобных фактов в дальнейшем.