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Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проинспектировал ход работ по приведению в порядок правобережья реки Суры
Сегодня в Пензе
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Напомним, по поручению градоначальника на правом берегу Суры в преддверии Дня города были организованы работы по санитарной очистке. Во время акция «Чистый берег» данную территорию убрали от мусора, провели покос травы и камыша, вырубку кустарников. В настоящее время выполняется распоряжение главы исполнительной власти города по покраске в цвета триколора ограждения рядом с подвесным мостом. К сожалению, не все жители города ценят труд людей, которые ежедневно вынуждены убирать набережную от разбитых стеклянных бутылок и другого бытового мусора. По итогам осмотра Виктор Николаевич дал поручение включить подсветку на опорной стене. В это время на левом берегу Суры в рамках реконструкции ведется демонтаж железобетонных плит покрытия нижней прогулочной зоны и работы по планировке откосов набережной.
Напомним, по поручению градоначальника на правом берегу Суры в преддверии Дня города были организованы работы по санитарной очистке. Во время акция «Чистый берег» данную территорию убрали от мусора, провели покос травы и камыша, вырубку кустарников.
В настоящее время выполняется распоряжение главы исполнительной власти города по покраске в цвета триколора ограждения рядом с подвесным мостом. К сожалению, не все жители города ценят труд людей, которые ежедневно вынуждены убирать набережную от разбитых стеклянных бутылок и другого бытового мусора.
По итогам осмотра Виктор Николаевич дал поручение включить подсветку на опорной стене.
В это время на левом берегу Суры в рамках реконструкции ведется демонтаж железобетонных плит покрытия нижней прогулочной зоны и работы по планировке откосов набережной.
Новость: Администрация города Пензы 06 июня 2017
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