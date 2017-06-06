Глава администрации города Пензы Виктор Кувайцев проинспектировал ход работ по приведению в порядок правобережья реки Суры

Напомним, по поручению градоначальника на правом берегу Суры в преддверии Дня города были организованы работы по санитарной очистке. Во время акция «Чистый берег» данную территорию убрали от мусора, провели покос травы и камыша, вырубку кустарников.

В настоящее время выполняется распоряжение главы исполнительной власти города по покраске в цвета триколора ограждения рядом с подвесным мостом. К сожалению, не все жители города ценят труд людей, которые ежедневно вынуждены убирать набережную от разбитых стеклянных бутылок и другого бытового мусора.

По итогам осмотра Виктор Николаевич дал поручение включить подсветку на опорной стене.

В это время на левом берегу Суры в рамках реконструкции ведется демонтаж железобетонных плит покрытия нижней прогулочной зоны и работы по планировке откосов набережной.