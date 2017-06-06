Новости Прокуратуры Октябрьского района от 6 июня 2017 года

1. Прокуратурой района с привлечением государственного инспектора труда (по охране труда) в Пензенской области проведена проверка исполнения трудового законодательства в ОАО «Т плюс Теплосеть Пенза», которой выявлены нарушения действующего трудового законодательства, в том числе, в части охраны труда.

Проверкой установлено, что в нарушение п. 11 ч. 2 ст. 212 ТК РФ, п. 6 ст. 213 ТК РФ, п. 1 Правил прохождения обязательного психиатрического освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов), а также работающих в условиях повышенной опасности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 695, работники ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза», осуществляющие трудовую деятельность при наличии вышеуказанных условий допущены к работе в период с даты начала работы и по настоящее время без прохождения в установленном порядке обязательного психиатрического освидетельствования.

В отношении технического директора ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза» возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа 15 000 рублей.

2. Прокуратурой Октябрьского района г. Пензы поддержано государственное обвинение в отношении двух жителей г. Пензы, 1988 и 1996 года рождения, ранее не судимых.

Приговором суда от 31.05.2017 они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору).

По делу установлено, что в период с 01 июня 2016 года по 09 декабря 2016 года, действуя совместно и согласованно молодые люди организовали и проводили азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны - в барах, придорожных гостиницах, автомойках и др.

В соответствии с позицией государственного обвинителя, с учетом конкретных обстоятельств совершения преступления, данными о личности виновных, наличия совокупности смягчающих наказания обстоятельств, отсутствия отягчающих, рассмотрения уголовного дела в особом порядке судебного разбирательства (поскольку вину в совершении данного преступления обвиняемые признали в полном объеме), а также роли каждого в совершенном преступлении, по результатам рассмотрения уголовного дела Р. назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафов в размере 100 000 рублей, А. назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 50 000 рублей. Основное наказание в виде лишения свободы назначено условно с испытательным сроком Р.– 2 года, А. – 1 год 6 месяцев.

3. Прокуратурой Октябрьского района г. Пензы поддержано государственное обвинение в отношении 27-летнего жителя г. Пензы, ранее не судимого.

Судом он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

По делу установлено, что 11 марта текущего года в вечернее время виновный пришел к одному из домов по ул. Минской в г. Пензе для того, чтобы поговорить со своей бывшей девушкой об их отношениях. Подойдя к дому, он увидел как из подъезда выходит последняя и направлялась к ранее ему незнакомому молодому человеку. После этого виновный отправился в бар, где распивал спиртные напитки. В ночь на 12 марта осужденный купил спиртосодержащий препарат в аптеке и на почве ревности поджег принадлежащей девушке автомобиль «Skoda Fabia», что повлекло его уничтожение и причинение потерпевшей согласно заключению эксперта имущественного ущерба на сумму 294 300 рублей.

В соответствии с позицией государственного обвинителя, обстоятельствами совершения преступления, данными о личности виновного, частично возмещенного им имущественного ущерба потерпевшей, по результатам рассмотрения уголовного дела судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год в колонии-поселении.

Заявленный потерпевшей гражданский иск на сумму 288 977 рублей 34 копейки удовлетворен судом в полном объеме.