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Заместитель прокурора Пензенской области 14 июня проведет прием граждан в Иссинском районе
Сегодня в Пензе
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Заместитель прокурора Пензенской области Иван Владимирович Грибов 14 июня 2017 года проведет прием граждан в Иссинском районе. Прием граждан будет проводиться в прокуратуре Иссинского района по адресу: р.п.Исса, ул. Центральная, д.2. Время приема - с 10.00 часов. Прием осуществляется по предварительной записи. Поэтому гражданам, желающим обратиться к заместителю прокурора региона, необходимо до 13 июня лично либо по телефону 2-16-98 обратиться в прокуратуру Иссинского района. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Граждане также могут заранее подготовить письменное обращение на имя заместителя прокурора области.
Заместитель прокурора Пензенской области Иван Владимирович Грибов 14 июня 2017 года проведет прием граждан в Иссинском районе.
Прием граждан будет проводиться в прокуратуре Иссинского района по адресу: р.п.Исса, ул. Центральная, д.2.
Время приема - с 10.00 часов.
Прием осуществляется по предварительной записи. Поэтому гражданам, желающим обратиться к заместителю прокурора региона, необходимо до 13 июня лично либо по телефону 2-16-98 обратиться в прокуратуру Иссинского района.
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
Граждане также могут заранее подготовить письменное обращение на имя заместителя прокурора области.
Новость: Администрация Иссинского района 07 июня 2017
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