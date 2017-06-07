Заместитель прокурора Пензенской области 14 июня проведет прием граждан в Иссинском районе

Заместитель прокурора Пензенской области Иван Владимирович Грибов 14 июня 2017 года проведет прием граждан в Иссинском районе. Прием граждан будет проводиться в прокуратуре Иссинского района по адресу: р.п.Исса, ул. Центральная, д.2. Время приема - с 10.00 часов. Прием осуществляется по предварительной записи. Поэтому гражданам, желающим обратиться к заместителю прокурора региона, необходимо до 13 июня лично либо по телефону 2-16-98 обратиться в прокуратуру Иссинского района. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Граждане также могут заранее подготовить письменное обращение на имя заместителя прокурора области.

Новость: Администрация Иссинского района 07 июня 2017