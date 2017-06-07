В Малосердобинском районе состоялась очередная сессия Собрания представителей Малосердобинского района третьего созыва

В администрации Малосердобинского района состоялась 65 сессия Собрания представителей Малосердобинского района третьего созыва.

В работе сессии приняли участие глава администрации Малосердобинского района Александр Макушкин, заместители главы администрации, начальники управлений, отделов и структурных подразделений администрации Малосердобинского района. На рассмотрение депутатов было вынесено 3 вопроса. 1. О присвоении звания «Почетный гражданин Малосердобинского района» Гражданкиной Р.С.

2. О присвоении звания «Почетный гражданин Малосердобинского района» Андрееву В.П.

3. Об утверждении Порядка организации и проведения муниципального земельного контроля на территории Малосердобинского района Пензенской области. Заслушав всех докладчиков, депутатами были приняты положительные решения. Так же глава администрации района Александр Макушкин выступил перед депутатами с информацией о проводимой Министерством финансов Пензенской области проверке финансово-хозяйственной деятельности района, причиннах и обстоятельствах, вызвавшие данную проверку, некоторых результатах деятельности администрации.

Новость: Администрация Малосердобинского района 07 июня 2017