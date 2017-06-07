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В Малосердобинском районе состоялась очередная сессия Собрания представителей Малосердобинского района третьего созыва
Сегодня в Пензе
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В администрации Малосердобинского района состоялась 65 сессия Собрания представителей Малосердобинского района третьего созыва. На рассмотрение депутатов было вынесено 3 вопроса. 1. О присвоении звания «Почетный гражданин Малосердобинского района» Гражданкиной Р.С. Заслушав всех докладчиков, депутатами были приняты положительные решения. Так же глава администрации района Александр Макушкин выступил перед депутатами с информацией о проводимой Министерством финансов Пензенской области проверке финансово-хозяйственной деятельности района, причиннах и обстоятельствах, вызвавшие данную проверку, некоторых результатах деятельности администрации.
В администрации Малосердобинского района состоялась 65 сессия Собрания представителей Малосердобинского района третьего созыва.
На рассмотрение депутатов было вынесено 3 вопроса.
1. О присвоении звания «Почетный гражданин Малосердобинского района» Гражданкиной Р.С.
Заслушав всех докладчиков, депутатами были приняты положительные решения.
Так же глава администрации района Александр Макушкин выступил перед депутатами с информацией о проводимой Министерством финансов Пензенской области проверке финансово-хозяйственной деятельности района, причиннах и обстоятельствах, вызвавшие данную проверку, некоторых результатах деятельности администрации.
Новость: Администрация Малосердобинского района 07 июня 2017
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